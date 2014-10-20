Российским госкомпаниям запретят закупку иностранных автомобилей и ПО

Правительство РФ готовит полный запрет для госкомпаний на закупки импортной автотехники, продукции металлургии и тяжелого машиностроения, а также иностранного программного обеспечения при наличии российских аналогов, пишет "Коммерсант".

Реализована идея будет через директивы представителям государства в советах директоров и изменения корпоративных положений о закупках.

Читайте такжеВ России впервые за пять лет зафиксировано снижение реальных зарплатВ госкомпаниях к запрету отнеслись достаточно спокойно, сильнее всего их встревожили ограничения на специализированную технику и надежность российской продукции. "КамАЗ год от года имеет нестабильное качество исполнения, - говорят в "Транснфети". - Для кого-то в Москве выбор между "Волгой" и "Мерседесом" — вопрос личных амбиций, а для строителя в Эвенкии или Якутии — вопрос жизни или смерти". В "РусГидро" сообщили, что приобретают не технику, а транспортные услуги на автомобилях российской сборки, услуги на спецтехнику зарубежного производства закупаются, только если нет российских аналогов. В "Ростехе" сообщили, что поддерживают решение правительства. Однако, например, источник "Ъ", близкий к совету директоров "Аэрофлота", считает, что такое вмешательство в коммерческую деятельность перевозчика может снизить его капитализацию.

Читайте такжеДипломаты заявили, что ни одна страна ЕС не хочет смягчить санкции против РФ Наиболее сильно запрет может ударить по строительной спецтехнике и поставкам самолетов, считают участники рынка, тогда как для металлургии или автопрома эффект вряд ли будет большим. Обойти ограничения можно через лизинговые схемы и доказав, что соответствующая продукция не выпускается в РФ.