Инвесторы из Гонконга и Абу-Даби хотят купить Reebok у компании Adidas за €1,7 млрд

Консорциум инвесторов из Гонконга и Абу-Даби хочет купить Reebok у компании Adidas, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По имеющимся данным, соответствующее письмо в совет директоров Adidas планируют направить инвестиционное подразделение Jynwel Capital, принадлежащее известному семейству миллиардеров Лоу, и фонды, связанные с правительством Абу-Даби.

Утверждается, что инвесторы предлагают заплатить за Reebok около €1,7 млрд. Какой ответ может дать Adidas, пока неизвестно.

Adidas купила Reebok в 2006 году приблизительно за €3 млрд, собираясь создать производителя обуви и спортивной одежды, способного конкурировать с Nike, напоминает издание. Однако показатели Adidas и Reebok с тех пор не улучшились.

Adidas является вторым в мире производителем спортивной одежды после Nike. В этом году компания демонстрирует не лучшие результаты, из-за чего некоторые акционеры выступают за изменения, говорится в статье.