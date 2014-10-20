Вопрос межведомственной рабочей группы по «Сумыхимпром» - тест для ФГИ на приверженность интересам государства

Позиция руководства Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины относительно создания межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» станет определяющей в вопросе, чьи интересы в действительности отстаивает Фонд – государства либо Д.Фирташа и С.Левочкина. Такую точку зрения высказал глава общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Александр Щербань.

«ФГИ, как орган, реализующий государственную политику в сфере управления госсобственностью, обязан оперативно обеспечить создание межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром», почти 100% акций которого принадлежит государству. Без координации усилий госорганов, технологически задействованных в процессе восстановления платежеспособности сумского химического концерна, позитивное решение проблемы невозможно. Об этом свидетельствуют, например, рассогласованность действий ФГИ и госкомпании «Газ Украины» в Высшем хозсуде Украины, где рассматривалась кассационная жалоба ФГИ. Об этом свидетельствует нежелание представителей Кабмина и Генпрокуратуры поддержать кассационную жалобу государственного «Укрэксимбанка», который несет многомиллионные убытки в силу одностороннего отказа управляющего санацией «Сумыхимпром» И.Лазаковича погашать привлеченные предприятием кредиты. Об этом свидетельствует игнорирование правоохранительными органами многочисленных фактов, свидетельствующих о намеренном доведении ПАО «Сумыхимпром» до банкротства и сознательном затягивании подготовки и утверждения плана санации. Последнее стало возможным в силу того, что управляющий санацией «Сумыхимпром» И.Лазакович и распорядитель имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко подконтрольны Д.Фирташу, а связанные с этим олигархом предприятия сформировали комитет кредиторов «Сумыхимпром» без участия государства, являющегося владельцем почти 100% акций химконцерна», - отметил А.Щербань.

По его мнению, не лишены основания предположения о том, что руководство ФГИ может содействовать сохранению Д.Фирташем и С.Левочкиным контроля над «Сумыхимпром». Об этом свидетельствует, например, тот факт, что 15 июля ФГИ письменно обратился к комитету кредиторов «Сумыхимпром» с просьбой о замене управляющего санацией предприятия И.Лазаковича. «Предсказуемым следствием данного обращения стал отказ комитета кредиторов. Сложно понять, в силу каких причин ФГИ рассчитывал на удовлетворение просьбы. Ведь в комитет кредиторов «Сумыхимпром» входят представители аффилированных с Д.Фирташем и С.Левочкиным компаний. Их целью является ликвидация «Сумыхимпром» с дальнейшей продажей производственных мощностей предприятия в пользу структур Д.Фирташа и С.Левочкина по заниженным ценам. Проводником этой антигосударственной политики является руководитель санации «Сумыхимпром» И.Лазакович и у нынешнего состава комитета кредиторов нет резона его менять. Если отбросить мысль о наивности руководства ФГИ, приходится полагать, что руководство Фонда в действительности и не собиралось добиваться смены управляющего санацией «Сумыхимпром»», - считает глава общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Александр Щербань.

По его мнению, позиция и.о. главы ФГИ Д.Парфененко (или отсутствие таковой) относительно создания межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» станет тестом на приверженность руководителя Фонда отстаиванию интересов государства.

«Благодаря действиям подконтрольных Д.Фирташу и С.Левочкину управляющего санацией и распорядителя имущества «Сумыхимпром» созданы юридические предпосылки для ликвидации предприятия и оформления перехода прав собственности на имущество «Сумыхимпром» к подконтрольным Д.Фирташу и С.Левочкину компаниям. Сложно переоценить размер ущерба, который будет нанесен государству в случае реализации данного сценария. С целью координации действий органов власти, которые должны быть направлены на изменение состава комитета кредиторов ПАО «Сумыхимпром», смену руководителя санации и распорядителя имущества предприятия, восстановление его платежеспособности, необходимо создание Межведомственной рабочей группы, решения которой будут обязательны к исполнению всеми госорганами, участвующими в процессах санации «Сумыхимпром». Уверен, что руководство ФГИ, если оно работает в интересах государства, должно безотлагательно принять решение о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром», - заявил Александр Щербань.

Напомним, 10 октября Общественная рабочая группа по решению проблем титановой отрасли Украины обратилась в Кабинет министров с предложением о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром». 13 октября Секретариат Кабмина передал это обращение в ФГИ, как орган, реализующий государственную политику в сфере управлению государственной собственностью, для принятия Фондом решения о целесообразности создания межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром».