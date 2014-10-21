Американский бизнес призвал исключить Россию из ВТО

Ряд представителей американского бизнеса потребовал от властей США исключить Россию из ВТО или хотя бы досрочно отменить преференции для России, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Торговом представительстве США (USTR; это федеральное ведомство курирует внешнеторговую политику Штатов, подчиняется президенту).

"На общественных слушаниях речь заходила о системе преференций ВТО, о том, стоит ли исключить Россию из этой системы", — заявила управляющий директор по вопросам вступления в ВТО в USTR Сесилия Кляйн.

"На слушаниях был целый ряд представителей бизнес-ассоциаций, которые заявляли, что Россия не выполняет своих обязательств по ВТО и, в частности, поэтому должна быть исключена", - отметила она.

По ее словам, руководство USTR и представители ВТО не делали таких предложений — претензии не всегда бывают обоснованными. "Претензии, как только будет составлен ежегодный отчет, будут направлены в конгресс США и в дирекцию ВТО, она уже сделает соответствующие заявления российской стороне с предложениями внести изменения и исправить ошибки", - добавила Кляйн.

Что касается содержания претензий, то перед общественными слушаниями американские бизнес-ассоциации предоставили USTR с десяток докладов, посвященных различным отраслям экономики.

Во всех отчетах отмечается, что за два года членства России в ВТО торговать американцам с россиянами стало проще: для кого-то Россия снизила импортные пошлины, многие отмечают, что сроки импорта значительно сократились. Однако замечаний предостаточно.

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Так, крайнее недовольство вызывает ориентированность российского государства на поддержку местных производителей и предприятий — особенно это задевает американских сталелитейщиков. Как поясняется в письме от Ассоциации североамериканских сталепроизводителей (AISI) и Ассоциации сталепроизводителей (SMA), Россия при вступлении в ВТО обещала, что госпредприятия не будут нарушать конкурентную среду.

На фоне недовольства ростом госсектора Американо-российский деловой совет, а также ряд бизнес-ассоциаций — упомянутые AISI, SMA, Ассоциация телекоммуникационной промышленности США (TIA), Объединение изготовителей и исследователей в области фармацевтики (PhRMA) — высказали претензии к тому, что Россия до сих пор не присоединилась к соглашению ВТО о государственных закупках.

По условиям ВТО Россия должна сделать это в течение четырех лет после вступления в организацию. Новая версия соглашения вступила в силу в апреле 2014 года, и большинство стран, подписавших оригинальную версию соглашения, уже успели подписать новую. Россия же пока не успела этого сделать и не начала соответствующие переговоры.

"Подписание этого договора необходимое условие для снятия ограничений для американского бизнеса по вхождению на этот крупный рынок. В 2012 году объем сектора госзакупок составлял около 430 млрд долларов", — сказано в письме AISI и SMA.

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Предприниматели также напомнили, что во время переговоров о вхождении в ВТО Россия говорила, что не будет вводить какие-либо ограничивающие импорт меры. Однако в августе 2012 года (в том же месяце, когда Россия вошла в ВТО) ввела временную импортную квоту на некоторые виды труб, которая останется как минимум до ноября 2014 года, сетуют в AISI и SMA.

Они считают, что это прямое нарушение обязательств России по ВТО. Пожаловались на импортные пошлины и квоты также и представители компании-производителя сельхозтехники AGCO.