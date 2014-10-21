«Метинвест» Ахметова в первом полугодии увеличил прибыль на 46%

Об этом говорится в неаудированных финансовых результатах компании за 6 месяцев текущего года.

При этом выручка от реализации продукции группы за 6 месяцев 2014 года по сравнению с 6 месяцами 2013 года снизилась на 8,4% - до 6,023 млрд долл.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений), «Метинвеста» за указанный период увеличился на 29% - до 1,609 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в январе-июне увеличилась до 27% против 19% в январе-июне прошлого года.

Капитальные инвестиции компании в первом полугодии выросли на 8% - до 272 млн долл.

Также сообщается, что чистый долг группы по состоянию на 30 июня 2014 года снизился на 5% по сравнению с 31 декабря 2013 года и составил 3,335 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, группа «Метинвест» в январе-июне 2014 года увеличила производство товарной металлопродукции по сравнению с январем-июнем 2013 года на 3% - до 6,1 млн тонн. В частности, производство полуфабрикатов выросло на 3% - до 1,2 млн тонн, при этом производство готовой металлопродукции сократилось на 8% - до 4,1 млн тонн. В то же время выплавка стали сократилась на 8%, а чугуна – увеличилась на 3%.

Компания в 2013 году сократила чистую прибыль на 12% по сравнению с 2012 годом - до 392 млн долл. с 445 млн долл.

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Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Запорожсталь», «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).