Оккупационные власти Крыма ведут переговоры с «ДНР» о поставках угля

Власти аннексированного Россией Крыма ведут переговоры с представителями группировки «Донецкой народной республики» о возобновлении поставок угля на полуостров, которые прекратились из-за боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщил «министр» топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров на заседании крымского «правительства», 21 октября, передает корреспондент Крым.Реалии.

«Сейчас мы ведем очень серьезные переговоры с Донецкой народной республикой, вчера состоялись продуктивные переговоры. Я надеюсь, мы в ближайшее время получим хорошее предложение с хорошей ценой на поставку угля в Республику Крым», – сказал Егоров.

Он уточнил, что переговоры с «ДНР» ведутся по поручению «главы» Крыма Сергея Аксенова.

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Егоров также констатировал спекулятивный спрос на уголь на полуострове среди населения. В частности, «министр» сообщил, что максимальная цена на него не должна превышать 8 тыс. 426 рублей, однако, как утверждает чиновник, «мелкие спекулянты привозят уголь к воротам граждан и завышают цены».

Аксенов со своей стороны заявил, что есть информация о продаже угля по 12 тыс. рублей и даже выше.

«Борьба со спекулянтами – одна из основных задач в это время. Компании, которые спекулируют на тяжелом положении крымчан, должны уйти с рынка», – сказал самопровозглашенный крымский премьер.

Егоров при этом сообщил, что Крым также ведет переговоры с Россией о поставках угля, вагоны уже идут на полуостров. По его информации, населению Крыма нужно порядка 30 тыс. тонн угля.