"Укроборонпром" хочет увеличить производство на 4 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор концерна Роман Романов во время пресс-конференции во вторник в Киеве.

"С 11 млрд грн, которые были в 2013 году, 13 млрд грн, которые планируются в этом году, на следующий год планируется на 17 млрд грн выпустить продукции", - сказал он.

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Глава концерна сообщил, что в 2013 году экспорт произведенного вооружения составил 10 млрд грн, а за 9 месяцев текущего года - 4,7 млрд грн. При этом, первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас уточнил, что за счет курсовой разницы экспортная выручка упала примерно в 4,5 раза.

По словам Романова, планируемая сумма налоговых отчислений в государственный бюджет Украины составляет 3 млрд грн.

"Отчисления в бюджет в сумме 3 млрд грн - это много или мало? Это результат работы "Укроборонпрома"", - сказал руководитель концерна.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова, освободив от временного исполнения обязанностей главы госпредприятия Юрия Терещенко.

«Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет отменить импортные пошлины на оборонную продукцию.