Структуры Минюста обвиняют в затягивании проверки по деятельности «Сумыхимпрома»

Об этом заявил глава Общественной организации «Контроль народного имущества», член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Александр Щербань.

Он также не исключил вероятность намеренного затягивания проверки деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром», что может быть выгодно Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину, аффилированные с которыми предприятия продолжают управлять процессом банкротства «Сумыхимпром», несмотря на то, что почти 100% акций этого производителя титанового сырья находится в государственной собственности.

«Члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины обратились в Министерство юстиции с требованием проверить деятельность распорядителя имущества «Сумыхимпром» Романа Марченко. Основанием для проверки его деятельности являются многочисленные факты, свидетельствующие о сокрытии Р.Марченко признаков искусственного банкротства ПАО «Сумыхимпром». А также факты, указывающие на содействие Р.Марченко затягиванию подготовки плана санации предприятия, отсутствие которого по состоянию на данный момент является юридическим основанием для ликвидации уникального титаново-химического производства. Как известно, в силу аналогичных причин с требованием проведения проверки деятельность распорядителя имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко в Министерство юстиции обратился и Фонд государственного имущества», - сообщил А.Щербань.

Он отметил, что письмом от 4 сентября заместитель министра юстиции И.Бондарчук сообщил, что Минюст поручил Главному управлению юстиции г. Киева провести проверку деятельности распорядителя имущества ПАО «Смуыхимпром» Р.Марченко. 11 сентября соответствующее обращение в Главное управлению юстиции в г. Киева поступило от членов Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины. А 2 октября Общественная рабочая группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины обратилась в Минюст с новой жалобой на действия распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Р.Марченко.

«На этот раз речь шла о препятствовании со стороны Р.Марченко действиями подразделений Минюста Сумской области в подготовке выводов о наличии признаков доведения ПАО «Сумыхимпром» до банкротства и ряда других незаконных действий Р.Марченко во время банкротства этого стратегического для экономики Украины предприятия. Замечу, что органами прокуратуры открыто уголовное производство по фактам нанесения ущерба «Сумыхимпром» в результате заведомо убыточных сделок. Именно для расследования данного уголовного дела необходима информация, в предоставлении которой препятствует Р.Марченко. Причем, сознательно препятствует в нарушение ряда соответствующих законодательных актов», - считает член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины А.Щербань.

В свете вышеизложенного, отмечает А.Щербань, вызывает, по меньшей мере, недоумение то, что проверка деятельности Р.Марченко в качестве распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Главным управлением юстиции г. Киева до сих пор не только не проводится, но даже не определена дата проведения этой проверки.

«Затягивание Главным управлением юстиции г. Киева проверки деятельности распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Марченко предоставляет ему, а также другим причастным к банкротству одного из крупнейших в Европе производителей титанового сырья, и далее осуществлять оперативный контроль над ПАО «Сумыхимпром», почти 100% акций принадлежит государству со всеми вытекающими из этого последствиями. Имею в виду заключение заведомо убыточных для предприятия сделок, изъятие оборотных средств. Но самое главное, позволяет вести процедуру банкротства ПАО «Сумыхимпром» не в направлении восстановления платежеспособности предприятия, а к его ликвидации. Считаю, что затягивание проверки деятельности распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Р.Марченко подразделениями Минюста направлено против государственных интересов. Таким образом, есть основания полагать, что Минюст или его отдельные подразделения способствуют возможной ликвидации ПАО «Сумыхимпром», сознательно или несознательно действуют в интересах Д.Фирташа и С.Левочкина», - полагает глава Общественной организации «Контроль народного имущества» Александр Щербань.

Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины 20 октября подала в Министерство юстиции жалобу на неправомерное затягивание проверки деятельности распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Романа Марченко, в которой просит министра юстиции Павла Петренко взять под личный контроль расследование деятельности Р.Марченко. Члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины выражают надежду на то, что Минюст соответствующим образом отреагирует на факты, изложенные в данной жалобе.