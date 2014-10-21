Глава "Укроборонпрома" анонсировал контракт на $1,5 млрд

Государственный концерн «Укроборонпром» может в ближайшее время получить контракт на производство военной техники на сумму 1,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции во вторник в Киеве сообщил генеральный директор концерна Роман Романов.

"Результат работы прошлой недели - это перспективный контракт порядка на 1,5 млрд долл. для нашей страны", - сказал Романов.

При этом он не назвал покупателя, отметив, что, по его мнению, партнеры "Укроборонпрома" сами дадут знать о заключении этого контракта.

На вопрос журналистов о предмете контракта глава концерна ответил: "Это контракт на продукцию наших предприятий, продукцию, которая выпускается по кооперации порядка 20 предприятиями, которые размещены на территории Украины. Это контракт действительно на достаточно высокоэффективные изделия, которые по достоинству оценили наши иностранные партнеры".

По словам гендиректора, ранее в Украину приезжала инспекция из 10 человек, которая мониторила все предприятия, участвующие в производстве изделия, и результаты проверки полностью удовлетворили инспекцию.

При этом Романов уточнил, что контракты на такую сумму госконцерн реализует несколько лет.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Президент Украины Петр Порошенко назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова, освободив от временного исполнения обязанностей главы госпредприятия Юрия Терещенко.

«Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.