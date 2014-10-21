Украина сохранила 11-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократили производство стали на 37% - до 1,7 млн тонн, сохранив при этом 11-е место в рейтинге мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

При этом по итогам января-сентября 2014 года Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 21,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 14,2%.

Согласно сообщению, по итогам сентября текущего года лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 67,5 млн тонн (осталось на уровне сентября 2013 года).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,2 млн тонн, -0,5%), США (7,3 млн тонн, -0,1%), Индия (6,8 млн тонн, +2,5%), Россия (5,9 млн тонн, +6%), Южная Корея (5,7 млн тонн, +10,1%), Германия (3,5 млн тонн, -3%), Турция (2,9 млн тонн, -3,1%), Бразилия (2,9 млн тонн, -3,8%) и Тайвань (1,9 млн тонн, -0,9%).

В целом в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали на 0,1% - до 134,4 млн тонн.

Читайте такжеУкраина из-за войны опустилась на одну ступень в рейтинге производителей стали В отчете ассоциации за январь-сентябрь 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 618 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,3%). Далее следуют: Япония (83,1 млн тонн, +0,8%), США (66,3 млн тонн, +1,6%), Индия (62,4 млн тонн, +1,8%), Россия (53,4 млн тонн, +3,1%), Южная Корея (53,3 млн тонн, +9,4%), Германия (32,6 млн тонн, +2,5%), Турция (25,7 млн тонн, +0,3%) и Бразилия (25,5 млн тонн, -1,3%).

За девять месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,1% - до 1,231 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, из-за действий пророссийских террористов и военной агрессии России на Донбассе, где расположено большинство украинских метпредприятий, из-за проблем с поставками сырья и отсутствием электроэнергии многие комбинаты работали с перебоями, а некоторые остановились.

В частности, в августе «Донецксталь – метзавод» работал лишь на одной из двух действующих доменных печах. С середины августа были остановлены Енакиевский метзавод и Харцизский трубзавод, входящие в группу «Метинвест». Кроме того, с 28 августа остановлен Алчевский меткомбинат.

Справка УНИАН. Украинские металлурги в 2013 году сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.