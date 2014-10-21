США через 15 лет снова вводят пошлины на сталь из России

Министерство торговли США решило отменить торговое соглашение 15-летней давности, защищавшее российских производителей стального проката от потенциальных пошлин, говорится в опубликованном накануне письме Минторга к российским властям, пишет Reuters.

В письме США уведомляют Россию о прекращении соглашения через 60 дней и сообщают: "После прекращения действия настоящего Соглашения применяются положения Закона США об антидемпинговой пошлине".

Стальные компании США в июле обвинили российских конкурентов в наводнении американского рынка дешевым листовым прокатом и попросили свой Минторг отменить торговое соглашение.

Благоприятная ценовая конъюнктура в США в этом году привлекла внимание низкозатратных российских сталепроизводителей, конкурентные приемущества которых не перекрыла даже дорогая логистика.

Читайте такжеВ США металлурги хотят ограничить поставки стали из России Компании Nucor Corp, U.S. Steel Corp, ArcelorMittal USA LLC и другие пожаловались министерству торговли США на то, что договор об ограничении торговли сталью 15-летней давности не помешал российским производителям демпинговать на американском рынке и увеличить поставки листового проката в США в 15 раз в первой половине 2014 года в годовом сравнении.

Идея расторгнуть так называемое Соглашение о приостановке антидемпинговых расследований от 1999 года укладывается в логику ужесточения позиции американской администрации в отношении России после роста напряженности между странами вокруг Украины, который, в частности, вылился в отмену торговых льгот для России.

Соглашение позволяло российским стальным компаниям избегать больших антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат. Вместо пошлин США установили квоту и нижний предел цен.

Россия - крупный мировой поставщик горячекатаной стали. Жалоба американских компаний также отражает общие опасения по поводу падения цен на сталь, перепроизводства и вялого спроса на листовой прокат, который в основном используется в производстве машин и бытовой техники.