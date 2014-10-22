Польская компания хочет поставлять уголь в Украину

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь компании Мажена Мрозик.

"Контракты на тестовые поставки должны быть подписаны в течение месяца", - отметила она, отвечая на запрос агентства, отказавшись предоставить подробности.

Ранее польские СМИ называли эту компанию в числе заинтересованных поставлять уголь в Украину.

По данным корпоративного сайта компании, в этом году она планирует продать за рубеж 5 млн тонн, что составляет около 6,5% всей добычи угля в Польше в прошлом году и более половины экспорта. Компания продает уголь, главным образом, в страны Европейского Союза, а также в ряд стран Африки.

На прошлой неделе Кабмин заявил, что не будет закупать уголь в Польше, поскольку там не добывают нужные Украине виды этого топлива - марок «А» (антрациты) и «Т» (тощие), дефицит которых возник из-за оккупации части Донбасса российскими боевиками.

Также на прошлой неделе министр экономики и вице-премьер Польши Януш Пехочиньский заявил, что Украина хочет получать польский уголь "бесплатно".

Пресс-служба польского министерства отказалась прокомментировать УНИАН высказывание министра и не предоставило дополнительных подробностей о поставках угля из Польши.

Сотрудник ведомства сказал, что министерство не располагает информацией о подписанных контрактах на поставку, не исключив, что такие документы могут быть подписаны на уровне самых польских и украинских компаний.

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В начале сентября польская Rzeczpospolita писала, что польские компании заинтересованы в продаже угля в Украину, отмечая, что на внутреннем рынке накоплено около 8 млн тонн нереализованного этого вида топлива, производители которого испытывают затруднения со сбытом.