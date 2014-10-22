Правительство сегодня узнает дату прибытия первой партии угля из ЮАР

Правительство сегодня получит информацию о дате прибытия первой партии угля в объеме 84 тысячи тонны из Южно-Африканской Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.

«Что касается угля, то ситуация остается сложной. По нашим оценкам, до конца текущего года дополнительно нужно около 4 млн. тонн угля. Есть дефицитные марки, это марка А и Т, и мы сегодня получим информацию по поводу того, когда прибудет первая партия угля в объеме 84 тысячи тонн. Насколько мне известно, сегодня первый груз уже прошел Босфор. Это 84 тысячи тонн угля, которые мы закупили у ЮАР», - сказал он.

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