«Надра Украины» направила 4,5 млн гривень на сокращение долгов дочерних компаний

Национальная акционерная компания «Надра Украины» в апреле-августе текущего года направила 4,5 млн грн финансовой помощи своим дочерним предприятиям для покрытия долгов.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на главу правления «Надра Украины» Ярослава Климовича.

По его словам, компания намерена постепенно ликвидировать долги дочерних предприятий по заработной плате, отчислениям в фонды, налогам и другим обязательным платежам, которые были оставлены предыдущим руководством «Надра Украины».

«На эти и другие задачи нами уже только в период с апреля и до августа заработано и направлено на дочерние предприятия более 4,5 млн гривен финансовой помощи», - сказал Климович.

Он также подчеркнул, что есть положительные отзывы от органов местного самоуправления о снижении долгов по зарплате на структурных подразделениях на Западной Украине - «Захидукргеология» и Черниговщине - «Черниговнефтегазгеология».

Читайте также«Надра Украины» нужно 0,5 млрд грн для переоснащения геологоразведочных предприятийКлимович рассказал, что компания проводит модернизацию лабораторного комплекса своих дочерних предприятий, создает дополнительный положительный аспект в сотрудничестве с иностранными компаниями.

«Наша стратегическая цель - прибыльная деятельность всех без исключения структурных подразделений компании», - сказал глава «Надра Украины».

По его словам, для этого необходимо реализовать взвешенную кадровую политику в отношении руководителей структурных подразделений, которые должны иметь опыт и желание обеспечить такую производственную стратегию, чтобы загрузить предприятие, но не допустить долгов и убытков.

Также, по словам Климовича, необходимо обеспечить предприятия финансами и юридически организационными мерами, которые должны позволить восстановить и усилить материальную базу, а также расширить портфель специальных разрешений предприятий, чтобы существенно усилить инвестиционную привлекательность «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, компании «Надра Украины» необходимо около 500 млн грн для технического переоснащения подчиненных ей геологоразведочных предприятий, которые из-за недостатка бюджетного финансирования за последние несколько лет значительно снизили потенциал по проведению геологоразведки.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.