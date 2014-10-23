Одесский припортовый завод сократил чистый убыток в 2,5 раза

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), принадлежащий государству, в январе-сентябре текущего года сократил чистый убыток в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 243,4 млн грн с 606,2 млн грн.

Об этом завод сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход завода от реализации продукции в январе-сентябре 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% - до 4,179 млрд грн.

Валовой убыток предприятия за отчетный период составил 84 млн грн, что в 4,3 раза меньше января-сентября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует до конца года продать 94,57% акций ОПЗ на международных рынках с открытым предложением цены.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, приватизацию Одесского припортового завода и других привлекательных объектов необходимо начинать с продажи небольших пакетов акций на западных биржах для определения реальной стоимости.

Читайте такжеЯценюк предлагает продать на зарубежных биржах часть акций крупных украинских компаний Необходимо выставлять пробные пакеты акций (до 5%) на западных биржах, чтобы выяснить реальную цену предприятия, а не на украинских биржах, где занижают стоимость предприятия для определенных покупателей.

Справка УНИАН. “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

«Одесский припортовый завод» в 2013 году увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн.

В 2012 году завод получил чистый убыток в размере 116,1 млн грн, тогда как в 2011 году чистая прибыль составила 336,1 млн грн.