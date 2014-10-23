Изменен состав Межведомственной комиссии по международной торговле

Кабинет министров Украины внес изменения в состав Межведомственной комиссии по международной торговле.

"Внести в состав Межведомственной комиссии по международной торговле, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 18 апреля 2012 г. № 310 (Официальный вестник Украины, 2012 г. № 30, ст. 1119 № 75,ст. 3032; в 2013 г. № 5, ст. 165 № 28, ст. 963 № 83, ст. 3089)", - говорится в документе.

Предлагается ввести в состав комиссии в качестве первого заместителя председателя комиссии Валерия Пятницкого - заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины, а также в качестве членов комиссии Андрея Бондаренко - заместителя министра инфраструктуры, Андрея Дикуна - заместителя министра аграрной политики и продовольствия, Елену Зеркаль - заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, Андрея Кравченко - заместителя начальника управления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности, Андрея Мельника - заместителя министра Кабинета министров, Михаила Русинского - государственного уполномоченного Антимонопольного комитета, Вадима Улиду - заместителя министра энергетики и угольной промышленности, Дениса Фудашкина - заместителя министра финансов.

Предлагается вывести из состава комиссии Андрея Бондаренко, Александра Данилейко, Дмитрия Демидовича, Александра Каленкова, Кирилла Клименко, Анатолия Максюту, Сергея Нетудыхату, Владимира Породько, Игоря Прасолова и Николая Чмерука.

Распоряжением определены новые должности членов комиссии: Игорь Веремей - заместитель министра экономического развития и торговли, заместитель председателя комиссии, Анатолий Гутник - директор департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Государственной фискальной службы.