Баланс недели: визит миссии МВФ, отчет правительства и второе пришествие Ryanair

Начало недели ознаменовалось приездом в Киев группы экспертов Международного валютного фонда для проведения технических консультаций с украинскими властями. Действующая четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ на 17,5 миллиарда долларов заканчивается через год, но пока из-за постоянных задержек с выполнением рекомендаций Фонда наша страна получила менее половины доступного по этой программе финансирования.

Комментируя итоги встречи с экспертами МВФ, в которых принимали участие премьер-министр Владимир Гройсман, руководство Министерства финансов и Национального банка, министр финансов Александр Данилюк назвал февральский визит представителей ключевого кредитора Украины особенно важным.

«Ведь сейчас именно то время, когда мы можем использовать возможность, чтобы Украина могла продвинуться дальше в сотрудничестве с Фондом и успешно выполнить свои обязательства», - отметил он.

На этот раз главным фокусом переговоров с МВФ стал вопрос создания в Украине актикоррупционного суда. Соответствующий законопроект президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады еще в декабре, однако общественные организации и международные партнеры нашей страны, включая МВФ, раскритиковали этот документ из-за несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии в части обеспечения независимости отбора судей.

Спикер парламента Андрей Парубий по итогам встречи с представителями миссии МВФ выразил надежду, что все рекомендации Венецианской комиссии будут внедрены между первым и вторым чтением законопроекта, полное принятие которого ожидается до мая. Однако итог работы экспертов МВФ, которые завершили визит в Украину в пятницу, 16 февраля, пока не известен, как и сроки пересмотра программы и получения очередного кредитного транша.

Отчет правительства

На уходящей неделе Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду отчет о работе за 2017 год. Итоги своей деятельности правительство расписало на 192 страницах, причисляя к успехам - более 2% рост экономики, реальный рост заработных плат в 19% и прямые иностранные инвестиции на сумму 2,3 миллиарда долларов.

В то же время, глава правительства отметил, что наша страна ежегодно тратит порядка 130 миллиардов гривен на обслуживание внешнего долга, поэтому пока не может развивать экономику без внешней финансовой поддержки.

Приоритетами работы на 2018 год правительство определило создание условий для экономического роста на уровне 5-7% в год, развитие цифровой экономики, создание новых рабочих мест, повышение средней заработной платы до 10 тысяч гривен, а также развитие инфраструктуры, включая дорожное строительство и железнодорожное сообщение.

«Выполнение этих приоритетов позволит значительно улучшить качество жизни граждан», - заявил Гройсман.

Между тем, официальная статистика, обнародованная на уходящей неделе, не столь радужная. По информации Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2017 года в годовом выражении замедлился до 1,8% после 2,1% роста в третьем, 2,3% - во втором и 2,5% - в первом квартале. В правительстве же подчеркнули, что экономика Украины демонстрирует рост уже восемь кварталов подряд. Но в прошлом году темпы роста начали замедляться.

Госстат предварительно оценил рост экономики страны в целом за прошлый год в 2,2%, что соответствует прогнозам правительства и Национального банка, однако показатель незначителен на фоне годовых темпов роста государственного и гарантированного государством долга Украины на 7,5% в долларовом или 11% - в гривневом эквиваленте.

Кроме того, экономика продолжает выводить валюту из страны темпами, опережающими ее поступление. По данным Госстата, внешнеторговый баланс Украины в 2017 году сведен с дефицитом 2,6 миллиарда долларов после 0,5 миллиарда профицита за предыдущий год.

Перелеты - дешевле, поездки на поезде - дороже

Были на уходящей неделе и обнадеживающие экономические новости. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что один из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпания Ryanair - начнет полеты из украинских аэропортов «Борисполь» и «Львов» осенью 2018 года.

Впоследствии заявление министра подтвердила и сама компания.

«Это - реальный срок, и я надеюсь, что это произойдет. На данный момент согласовываются детали соглашения», - сказал представитель Ryanair Юлиуш Коморек.

Будем надеяться, что вторая попытка европейского лоукостера зайти на наш специфический рынок будет удачной. Украинцы хорошо помнят прошлогодний провал - в Ryanair заявляли об открытии с октября 11 рейсов из Киева и Львова, но в июле взяли свои слова обратно, мотивируя это несоблюдением должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения.

Пока в профильном министерстве обещают, что количество маршрутов будет не меньшим, чем анонсировалось в марте 2017 года. И компания обязательно будет летать из Украины в Польшу, отбирая пассажиров у государственной «Укрзализныци», которая к тому же планирует в этом году повысить стоимость билетов на пассажирские перевозки на 20-24% в два этапа.

Следующая неделя, скорее всего, не будет богата экономическими событиями, поскольку парламентарии планируют работать с избирателями, а на валютном рынке, как отметили в Национальном банке, ситуация стабилизировалась после январских волнений.

Разве что могут возобновиться информационные нападки на министра финансов, поскольку Минфин, ссылаясь на нормы законодательства, приостановил финансирование всех бюджетных программ с неутвержденной до 15 февраля документацией. А по состоянию на 14 февраля таких неутвержденных программ было 240, или половина из всех, требующих утверждения.

Ольга Гордиенко