Минсоцполитики опровергло информацию о проверке по требованию МВФ стажа некоторых пенсионеров

Министерство назвало фейковой информацию о том, что если у пенсионеров не хватает стажа, то их пенсию якобы могут снять.

Министерство социальной политики опровергло распространенную некоторыми СМИ информацию о проверке министерством по требованию Международного валютного фонда стажа всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной.

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Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении отмечается, что в последнее время со ссылкой на «источник в Министерстве социальной политики» было распространено сообщение о том, что если у таких пенсионеров не хватает стажа, то их пенсию якобы могут снять.

«В связи с этим Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Обращаем внимание журналистов и просим не использовать сомнительные источники неизвестного происхождения, даже если они «работают» в Министерстве социальной политики, а пользоваться проверенной, официально подтвержденной информацией», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МВФ заявил, что пенсионная реформа, проведенная в Украине, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этим документом введены требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию.