Борьба с коррупцией в Китае: в тюрьме уже закончились камеры для чиновников

Всего с 2013 года различным наказаниям подвергли более 1,35 миллиона чиновников и партийных деятелей, включая около 100 госслужащих уровня замминистра и выше.

В элитной пекинской тюрьме Циньчэн закончились места для высокопоставленных чиновников и партийных деятелей, ставших жертвами антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина.

Читайте такжеЕдят черную икру и ездят на Мальдивы: экс-нардеп рассказал о "безбедной" жизни украинцев (видео)

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на издание South China Morning Post (SCMP).

Из-за переполненности тюрьмы ее обитатели в этом году лишены одной из немногих оставшихся радостей: свидания и семейного обеда с родственниками по случаю китайского Нового года. Борьба с коррупцией и не думает заканчиваться: в марте в КНР будет создана обладающая беспрецедентными полномочиями Национальная надзорная комиссия, и заключенных в Циньчэне может прибавиться.

Всего с 2013 года органы правопорядка и внутрипартийного контроля, по официальным данным, подвергли различным наказаниям более 1,35 миллиона чиновников и партийных деятелей, включая около 100 "тигров" - госслужащих уровня замминистра и выше.

Большинство осужденных отделались понижением в должности, исключением из партии и другими наказаниями, но часть (точные данные неизвестны) была приговорена к тюремным срокам вплоть до пожизненных. Особенно много приговоров такого рода пришлось как раз на высокопоставленных партийцев.

Справка. Тюрьма Циньчэн была построена в 1958 году при помощи советников из СССР для содержания проигравших гражданскую войну и не сумевших сбежать на Тайвань членов партии Гоминьдан. Последний раз максимальной "загрузки" она достигала во времена "Культурной революции": туда ссылали высокопоставленных "врагов народа". В тюрьме сидели вдова китайского лидера Мао Цзэдуна Цзян Цин, десятый панчен-лама Тибета Чокьи Гьялцен и многие другие. Там же содержались задержанные после беспорядков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.