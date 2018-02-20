Почти два десятка украинских компаний вошли в ТОП-100 лучших провайдеров IТ-услуг в мире

19:43, 20 февраля 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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«Список лучших поставщиков IТ-услуг, основанных в Украине, выглядит следующим образом: всего 12 компаний, из них 4 впервые попали в рейтинг - AMC Bridge, Ciklum, ELEKS, Infopulse, Innovecs, Miratech, N-iX, Program-Ace, Sigma Software, Softengi, SoftServe», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ТОП-100 вошли 6 международных компаний, имеющих R&D-офисы в нашей стране: Artezio, EPAM Systems, Iterа, Luxoft, Softjourn, TEAM International Services.

«Растущее количество отечественных компаний в рейтинге от IAOP является важным индикатором развития инновационного и IТ-бизнеса в стране. Только за последние несколько лет количество представителей рынка IТ-услуг, работающих в Украине, увеличилась в рейтинге почти вдвое», - цитирует пресс-служба исполнительного директора ассоциации «IТ Ukraine» Александра Кубракова.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «IТ Ukraine», объем экспорта IТ-услуг из Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 20% и составил 3,6 млрд долл.

Справка УНИАН. IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) - международная организация в сфере сорсинга и аутсорсинга, объединяющая поставщиков услуг, клиентов и экспертов в рамках одной площадки с целью обеспечения развития индустрии, профессиональных и организационных стандартов отрасли.

Ассоциация «IT Ukraine» - крупнейшее объединение компаний-разработчиков программного обеспечения, ведущих свою деятельность на территории Украины. На сегодня в состав ассоциации входят 58 ведущих IТ-компаний, которые совокупно формируют 50% всей выручки отечественной отрасли.

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