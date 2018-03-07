В канун самого весеннего праздника Freedom Event Hall готовит особенный подарок для своих зрителей!

В канун самого весеннего праздника спешите занять места в зале Event Hall Freedom, ведь здесь вас ждет самый теплый концерт-поздравление от «горячих» Pupo, Hit Italy и Matia Bazar. 7 марта приходите на самый грандиозный концерт от легендарных итальянцев!

Ценители настоящего итальянского колорита хорошо знают творчество композитора и певца Pupo, также известного как Энцо Гинацци. Песни самого романтического исполнителя не оставят равнодушной ни одну прекрасную даму. А проверить свою стойкость к его невероятной харизме вы сможете совсем скоро!

Романтичности вечеру добавят невероятные Matia Bazar – яркий итальянский дует, дарящий на своих концертах непередаваемые эмоции. И на «закуску» выступит легендарный Hit Italy, коллектив, хорошо известный далеко за рамками Италии.

Побалуйте себя лучшими романтическими песнями из самого сердца знойной Италии!