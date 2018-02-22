Это разрешение выдавалось для добычи гранитов, пригодных для производства щебня и бутового камня.

На Житомирщине прокуратура требует отменить разрешение на пользование недрами обществу, которое за 5 лет не приступило к разработке месторождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в Коростенском районе прокуратура выявила факты неэффективного использования недр и нарушение интересов государства.

Так, в апреле 2013 года Государственной службой геологии и недр Украины ООО «Коростенский спецкарьер №1» было выдано специальное разрешение на пользование недрами Борщевского месторождения площадью 46 га в Коростенском районе.

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Это разрешение выдавалось для добычи гранитов, пригодных для производства щебня и бутового камня.

Однако это общество, получив разрешение, в течение 5 лет гранит не добывался.

Соответственно, в местный бюджет не поступили ожидаемые средства, которые местная община могла бы использовать для развития инфраструктуры.

Чтобы восстановить интересы государства в сфере охраны окружающей среды, местная прокуратура заявила иск о прекращении права пользования недрами, предоставленное ООО «Коростенский спецкарьер №1».

Сейчас иск находится на рассмотрении в хозяйственном суде Житомирской области.