Власти наконец придумали, как блокировать российские сайты

Госорганы определились, как мониторить выполнение провайдерами блокировки запрещенных российских сервисов и соцсетей. Непонятно, кто за это заплатит.

Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановления Кабинета министров относительно блокировки запрещенных российских сайтов.

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Об этом пишет Liga.net.

"Доработанный документ, регламентирующий, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы, появился недавно, в процессе его согласования между госорганами", - говорится в сообщении.

В согласованном с НКРСИ проекте указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим им IP-адресам.

"С одной стороны, это самая простая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится закупать дорогостоящее оборудование. С другой - она очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу", - отмечает издание.

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки.

В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты.

Но, согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 миллиона гривень.

Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств.

Хотя из постановления неясно, на какие именно сети будет установлено такое оборудование и хватит ли указанной суммы на его закупку.

При этом, участники рынка считают, что сумма, которая потребуется, чтобы мониторить даже 15 операторов, может составлять несколько сотен миллионов гривень.

Когда в прошлом году указ вступил в силу, некоторые провайдеры были готовы пойти на более жесткие меры - установить на свои сети DPI (Deep Packet Inspection - оборудование, которое используется провайдерами для детальной фильтрации трафика).

Такая мера значительно усложнила бы работу сервисов и приложений VPN, которыми сейчас пользуются украинцы, все еще предпочитающие сидеть во ВКонтакте и Одноклассниках (согласно исследованию Factum Group, сразу три российских сайта - ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов).