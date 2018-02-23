Российский олигарх Дерипаска ушел с руководящих должностей в своих компаниях после скандала с проституткой "Рыбкой"

В компаниях заявили, что эти отставки связаны с «завершением разработки стратегии развития предприятий».

Российский миллиардер Олег Дерипаска покидает посты президента в компаниях En+ Group и «Русал», сообщают российские информагентства.

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Как пишут СМИ, эти отставки связаны с «завершением разработки стратегии развития предприятий».

Ранее в этом месяце российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что в августе 2016 года заместитель председателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с «девушками из эскорт-агентств». Это стало известно из Instagram и книжки одной из этих девушек – Насти Рыбки. Навальный считает «взяткой» то, что Дерипаска «катает на собственной яхте чиновника самого высокого ранга», передает «Радио Свобода».

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального «провокацией». Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свои честь и достоинство, в том числе в суде.

После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) за размещение в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. Иск миллиардера начнут рассматривать 1 марта.