В Украине может появиться госагентство по развитию туризма

Гройсман заявил, что развитие туризма путем электронизации этой сферы является наиболее перспективным направлением.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил создать государственное агентство по развитию туризма.

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Об этом глава правительства сказал в ходе встречи с представителями креативной индустрии.

«Я думаю, что нужно создать небольшое, буквально 20 человек, агентство по развитию туризма, и набрать туда людей не из госслужбы», - сказал Гройсман.

Премьер предложил модернизировать работу по созданию агентства экс-чиновнику Министерства экономического развития и торговли и руководителю стартапа в сфере туризма Егору Стефанишину, отметив, что развитие туризма путем электронизации этой сферы является наиболее перспективным направлением.

Как сообщал УНИАН, заграничные поездки на протяжении 2017 года осуществили 26,437 млн украинцев, при этом 99%, или 26,219 млн - частные поездки. C целью служебной поездки за границу выезжали в 2017 году 97,3 тыс. украинцев, с целью организованного туризма – 120,9 тыс. человек. Наибольшее количество украинцев выезжали в Польшу (9,9 млн человек), в Россию (4,4 млн человек) и в Венгрию (3,1 млн человек).