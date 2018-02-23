"Укргазвыдобування" закупило внедорожников Toyota почти на 10 миллионов

Общая сумма закупки на 7% меньше ожидаемой стоимости.

Филиалы крупнейшей в Украине газодобывающей компании "Укргазвыдобування" в январе-феврале закупили внедорожники Toyota Land Cruiser Prado на общую сумму более 9,4 миллиона гривень.

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Согласно сообщению в системе электронных закупок Prozorro, филиал "Укргазвыдобування" компания "Укрбургаз" закупила семь внедорожников у харьковской компании "Артсити" на общую сумму 7,299 миллиона гривень.

Специализированная аварийно-спасательная (газоспасательная) служба "ЛИКВО" "Укргазвыдобування" также выбрала "Артсити" для покупки внедорожника за 1,066 миллиона гривень.

Филиал "Укргазспецбудмонтаж" приобрел один внедорожник у днепровской компании "Алмаз Мотор ЛТД" за 1,044 миллиона гривень.

Конечный срок поставок автомобилей: апрель-май 2018 года. Общая сумма закупки на более чем 7% меньше ожидаемой стоимости.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".