Баланс недели: американские локомотивы станут на украинские рельсы, МВФ требует антикоррупционного суда, а бизнесу назначили массовые проверки

«Укрзализныця» затеяла локомотивную революцию. В конце уходящей недели отечественные железнодорожники подписали очень важный контракт, дающий зеленый свет на совместное производство локомотивов с известной американской компанией General Electriс на сумму 1 млрд долл.

Соглашение с «Укрзализницей» предусматривает 15-летнее партнерство и модернизацию до 74 локомотивов, а также поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года.

Следующий важный момент – договор купли-продажи между General Electric и «Укрэксимбанком» на поставку уже в конце 2018 года и начале 2019-го 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC.

«Это- очень важный день для всей экономики. Могу раскрыть тайну, как это все началось. В июне в ходе моего визита в Америку мы обсудили с Трампом (президентом США Дональдом Трампом – УНИАН), что отношения наших стран должны найти практический характер. Многие годы УЗ была недофинансирована. Компания нуждается в подвижном составе, новых локомотивах. Очень быстро был подписан контракт на сумму 1 млрд долл. Репутация GE - очень высокая. Она приходит в те страны, где толерантность к коррупции очень низкая. Поэтому приход в Украину – это показатель доверия», - сказал президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на поддписании контракта.

За последнее время в «Укрзализныце» сложилась критическая ситуация с локомотивами. Дефицит тяги не дает возможности предприятиям своевременно отгрузить продукцию, в том числе, на экспорт. В результате - страдает экономика страны.

Если все пойдет по плану, то «Укрзализныця» получит новые возможности, кроме того, важным моментом является локализация производства в Украине, благодаря чему украинские предприятия будут вовлечены в кооперацию с GE и смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE.

«Партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с украинскими предприятиями, - крупнейшая в независимой Украине. Это позволит существенно обновить рабочий парк тепловозов «Укрзализныци», - сказал и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Присутствовавшая на подписании соглашения посол США Мари Йованович заявила, что контракт с General Electric станет сигналом для остальных инвесторов.

«Это - крупнейший проект за все 8 лет работы компании GE в Украине стоимостью более 1 млрд долл. Украина позаимствует технологии, получит большие преимущества от прихода GE. Это - хорошо для населения и для экономики», - отметила посол.

Многие иностранные компании (такие, как Bombardier, Alstom, Siemens и CRRC) уже не раз проявляли интерес к украинскому рынку, но дальше заверений дело, почему-то, не пошло.

Кстати, General Electric не ограничивается сотрудничеством в инфраструктурных проектах. В 2018 году компания поставит 26 ветротурбин для ветровой электростанции энергетического холдинга ДТЭК в Запорожской области.

МВФ уехал, дискуссия продолжается

Международный валютный фонд непоколебим в своих требованиях к Украине. Такой главный вывод напрашивается по итогам визита в нашу страну технической миссии ключевого кредитора Украины. Судя по всему, попытка украинских властей смягчить условия сотрудничества с МВФ не увенчалась успехом.

МВФ, как и прежде, настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом законопроекта об антикоррупционном суде с учетом поправок, а также о повышении цен на газ.

Техническую миссию МВФ, похоже, пригласила украинская власть, пытаясь договориться о смягчении условий. Однако, пока представители Фонда не дали сигналов о смягчении позиции и об изменении своих требований.

«В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде, и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой (сотрудничества с МВФ - УНИАН), обязательствами страны и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы», - говорится в сообщении МВФ по итогам визита технической миссии в Украину.

Также в Фонде отметили, что для продолжения сотрудничества Украина должна выполнить свои обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.

«Должен быть также обеспечен дополнительный прогресс в отношении оставшихся отсроченных мер, необходимых для достижения поставленных программой целей, включительно с мерами в энергетическом и налогово-бюджетном секторах. Обсуждение будет проходить в течение следующих недель», - отметили в Фонде.

Министр финансов Александр Данилюк, комментируя визит группы экспертов МВФ в Киев, заявил, что окончательная договоренность по вопросам создания антикоррупционного суда и энергетической реформы пока не достигнута.

«Я считаю, что эта миссия, этот - визит был результативным. По некоторым вопросам мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, по антикоррупционному суду, по вопросу энергетики - энергетической реформы - есть определенный прогресс, но окончательная договоренность не была достигнута», - отметил Данилюк.

В то же время, он подчеркнул, что работа с МВФ идет, и выразил надежду, что она продолжится и в дальнейшем, для чего правительство в сотрудничестве с парламентом примет ряд необходимых и нужных прежде всего для Украины решений.

Такая же позиция и премьер-министра Владимира Гройсмана. На международной встрече высокого уровня по вопросам реформ в Украине, которая прошла на уходящей неделе, он заявил, что решение по одному из ключевых требований МВФ – создание антикоррупционного суда –будет принято в ближайшие месяцы.

«Борьба с коррупцией - основная задача Украины на 2018 год... Наша задача - в ближайшие месяцы принять решение о создании независимого, эффективного антикоррупционного суда. Этот инструмент позволит поставить точку во многих дискуссиях о коррупции в Украине. Эта точка станет приговором тем коррупционерам, которые перепутали свой карман с государственным, свои интересы - с государственными», - сказал Гройсман.

Премьер также призвал власть не бояться создания антикоррупционного суда.

«Мы должны объединить усилия, и эту работу мы уже ведем, чтобы через несколько месяцев в Украине был создан антикоррупционный суд. Нечего его бояться. Нечего. Единственное - нужно создать его не под кого-то, а открыто, публично, чтобы был классный отбор судей, чтобы международные эксперты давали свои рекомендации. Они даже могут быть украинцами. Нам нужны кристально чистые судьи, и тогда все станет на свои места», - сказал премьер.

В ходе заседания правительства Гройсман особо выделил слово «рекомендации» в отношении роли международных экспертов в отборе судей. При этом глава правительства подчеркнул, что необходимость создания антикоррупционного суда является безальтернативной.

«Это – сложная задача, знаю, но другого варианта нет», - подчеркнул Гройсман.

Мораторий канул в Лету

Неожиданно тема проверки бизнеса взорвала отечественное информпространство. И все благодаря опубликованному Кабинетом министров постановлению, которым относительно существовавшему несколько лет мораторию на проверки был нанесен тяжелейший удар.

Все произошло просто. Из списка контролирующих органов, которым запрещено кошмарить предпринимателей, исключили всего-навсего 20 органов государственного надзора (интересно – сколько тогда вообще контролирующих органов?). Среди тех, кому развязали руки – «лучшие друзья» бизнеса, среди них -Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Государственная аудиторская служба, Государственная служба экспортного контроля, Государственная фискальная служба и Антимонопольный комитет.

Кроме них, «пьют шампанское» Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Праздник наступил и для Минэкологии, Госавиаслужбы, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госинспекции ядерного регулирования, Госслужбы по вопросам лекарственных средств, Госслужбы геологии и недр, Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госслужбы по вопросам труда, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Государственной регуляторной службе отмечают, что со дня опубликования документа (22 февраля и до конца года) органы, которые указаны в перечне, смогут свободно выходить на «охоту» - проведение плановых проверок.

Кроме того, по заявлениям граждан о нарушении их прав внеплановые проверки органами государственного надзора, которые до сих пор проводились исключительно по письменному согласованию с ГРС, могут проводиться без согласования.

Ради справедливости нужно отметить, что все шло к отмене моратория. Потребители буквально засыпали жалобами госорганы на всевозможные нарушения. Даже после Революции достоинства у бизнеса так и не сработало чувство ответственности и законопослушности.

К примеру, в Министерстве экологии и природных ресурсов прямо указали – из-за отсутствия контроля злоупотребления недобросовестного бизнеса зашкаливают.

«Теперь восстановлено право проверки хозяйствующих субъектов на соответствие соблюдения требований природоохранного законодательства. Это - абсолютно европейская практика, когда бизнес заботится об экологии, а не прячется за мораториями», - написал в Facebook министр Остап Семерак.

Не исключено, что бизнес опомнится, и пойдет в контратаку. Многие бизнес-ассоциации потребуют внедрить систему риск-ориентированного подхода к проведению контрольных мероприятий.

«Учитывая несовершенство законодательства и неадекватность Госгеонедр (в некоторых моментах), я считаю, что такое решение является преждевременным и существует большой риск злоупотреблений со стороны проверяющего органа», - такое мнение УНИАН высказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Кстати, подтверждением этому стал разразившийся скандал, который больно ударит по инвестиционному климату Украины, – Госгеонадра еще осенью прошлого года вне конкурса и по явно заниженной цене предоставила право на пользование в Полтавской области крупного месторождения нефти и газа компании «Аркона Газ-Энергия». Но как недавно журналисты «Радио Свободы» выяснили: к «Арконе Газ-Энергия» имеет отношение окружение президента Порошенко. Поэтому крупное месторождение отдали компании за всего 3,8 млн грн, в то время как ее реальная стоимость составляет порядка 110 млн грн. Государству нанесен многомиллионный ущерб, но до сих пор ни СБУ, ни НАБУ, ни Генпрокуратуру не отреагировали.

Теперь Госгеонадра получила право проводить плановые проверки всего спектра недропользования.

При превышении полномочий орган могут лишить права на проведения проверок. Согласно закону «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» Кабинет министров может своим постановлением исключить ту или иную службу из перечня не попадающих под действие закона.

«В декабре Госгеонедр опубликовала план проверок на 2018 год. Он предусматривает тысячу, с чем-то, проверок разных недропользователей. Если учесть, что в году 365 дней, то получается по 3 недропользователя в день… Фактически можно проверять и проверять», - прокомментировал ситуацияю исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.Опимах.

Финансы поют романсы. Хотя промышленность демонстрирует рост

Национальный банк решил рассказать, как сработали банки в 2017 году. И пока итоги крайне неутешительные – убытки банковской системы потянули на 24,4 млрд грн. Правда, в НБУ отметили: окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год могут быть откорректированы до конца апреля по результатам годового аудита.

Обнародованный показатель за 2017 год в 6,5 раза меньше исторически рекордного показателя убытка банковской системы, полученного в 2016 году- на уровне 160 млрд грн.

Наибольшую прибыль получили «Райффайзен Банк Аваль» (4,5 млрд грн), «УкрСиббанк» (1,5 млрд грн) и «Креди Агриколь Банк» (1,15 млрд грн).

Наибольшие убытки по итогам года - у «ПриватБанка» (22,9 млрд грн), «Проминвестбанка» (7,7млрд грн) и «ВТБ Банка» (4,1 млрд грн).

По информации НБУ, количество убыточных банков в 2017 году сократилось до 18 с 33 в 2016 году.

По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука, по итогам 2018 года Нацбанк ожидает убыточных результатов работы у менее, чем 10 банков.

«Банковский сектор возвращается к прибыльной деятельности: операционные доходы растут, а отчисления в резервы снижаются», - отметил он.

Помочь Нацбанку в реформировании банковского сектора решило и правительство. На уходящей неделе Кабмин утвердил обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора Украины.

По словам министра финансов Александра Данилюка, стратегия предусматривает снижение доли государства в банковском секторе н0а протяжении следующих пяти лет с 55% до 24%.

Обновленная стратегия реформирования государственных банков предусматривает до конца 2019 года создание условий для привлечения миноритарных акционеров в капитал «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и полной продажи «Укргазбанка» до 2020 года, «ПриватБанка» - до 2022 года.

«Уже до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров – это международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соответственно в «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», - сказал Данилюк в ходе презентации финансовой стратегии на заседании правительства.

Кроме этого, стратегия предусматривает постепенную отмену полной гарантии государства на все депозиты, которые размещаются в «Ощадбанке».

«Мы планируем постепенный переход «Ощадбанка» в систему Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это предусмотрено стратегией», - сказал министр, добавив, что этот шаг позволит поставить все банки на рынке в одинаковые конкурентные условия.

Впрочем, уходящая неделя запомнилась не только негативными новостями. Порадовала промышленность, где рост, по данным Госстата, за первый месяц текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 3,6%.

Наибольший рост зафиксирован в промпроизводстве химических веществ – на 55,9%, электрического оборудования – на 55,9% и в производстве компьютеров – на 31%.

Наибольшее падение за этот период времени произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.

Ольга Павловская