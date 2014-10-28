Попросившая $50 млрд госпомощи "Роснефть" покупает сотрудникам iPhone 6

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» заявил, что не считает покупку техники Apple «непатриотичной». По его словам, телефоны этой компании реже «глючат».

«И вот мой iPhone глючит, он не справляется с этой информацией. Любая другая техника заглючила, наверное бы, через месяц. Эта глючит через 3 месяца», — сказал Леонтьев в интервью радиостанции, передает «Дождь».

Леонтьев предположил, что компания Apple может следить за пользователями своих смартфонов, однако добавил, что «профессиональные сотрудники «Роснефти» не болтают по телефону» и не выносят туда конфиденциальной, корпоративной, секретной информации.

Говоря об российских смартфонах, Леонтьев сказал следующее: «К сожалению, у нас есть YotaPhone. Он в чем-то, кстати, очень неплох. Но как массовый прибор для корпоративного использования, как понимаете, не годится. Он еще и дороговат».

Ранее стало известно, что дочерние компании «Роснефти» разместили на сайте госзакупок заказ на покупку iPhone 6 и другой техники Apple на 1,5 миллиона рублей.

Как сообщал УНИАН, «Роснефть» попросила почти $50 млрд госпомощи из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что размер поддержки "Роснефти" будет существенно отличаться от заявки компании.

"Общий объем средств ФНБ - чуть больше 3 трлн руб., - сказал он. - Не такая большая часть средств фонда осталась незадействованной". "Безусловно, заявочная позиция ("Роснефти". – ред.) будет существенно отличаться от результата рассмотрения", - подчеркнул глава Минфина.