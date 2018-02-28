Эксперт назвал главные причины трудовой миграции из Украины

Также существует проблема учебной миграции, поскольку большая часть студентов, получающих образование за границей, не возвращаются в Украину.

Низкая заработная плата и опасения в отношении безопасности являются главными причинами трудовой миграции из Украины, которая в итоге приводит к депопуляции и старению населения нашей страны.

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Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в ходе круглого стола.

"Причины миграции разные для разных групп людей. Для тех, кто едет туда работать в качестве рабочих, есть два фактора: первый - это высокая заработная плата, а второй - безопасность. Многие родители хотят, чтобы именно парни уезжали, потому что они боятся за своих детей, так как идут военные действия в стране. Более профессиональные работники едут не за зарплатой. Ученый в Украине не может себя так реализовать, как, например, в США, уровень технического оборудования там гораздо лучше", - сказала она.

По словам Либановой, для сохранения трудового капитала в стране необходимо повысить заработную плату, но отвязать минимальную зарплату от расчёта налогов и сборов, а также штрафов.

"Эффект даст резкое повышение зарплаты. А если мы будем повышать зарплату каждые три месяца на "две копейки", то это катастрофа. Это только раскручивание цен. Надо повышать реже, но больше, эффективнее, и цены не так будут реагировать", - отметила директор Института демографии.

Также эксперт обратила внимание на проблему учебной миграции. По ее данным, большая часть студентов, получающих образование за границей, не возвращаются в Украину.

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"Поедут не те, кому 45 лет, а те, кому сегодня 20 лет, которые могли еще работать и работать в Украине. Представители многих европейских учебных заведений запускают программы начиная со школ! И те дети, которые у нас не хотят получать профессиональное образование, едут получать его за границей. И это реальность", - сказала Либанова. По ее словам, в связи с этим отмечается высокий уровень старения нации.

Эксперт считает, что процесс депопуляции в стране будет продолжаться. "Потому что с 60-годов в семье нет столько детей, сколько нужно для простого воспроизводства поколения. Единственное, что мы можем поставить на пути депопуляции, это положительное сальдо миграции. Всегда едут люди из бедных стран в богатые. И к нам приедут из азиатских и африканских", - сказала Либанова.

Она отметила, что большую обеспокоенность вызывает ситуация с возможным наплывом мигрантов из восточных и африканских стран, так как в будущем это может привести к конфликтам.

"Украинцы не такие толерантные, мы не привыкли жить рядом с принципиально иным этносом. И если приедут люди с другой культурой, ментальностью, то могут быть этнические конфликты, межконфессиональные и другие", - подчеркнула Либанова.

Как сообщал УНИАН, по информации издания Bloomberg, более 1 миллиона украинцев в 2015-2017 годах уехали работать за границу. Среди причин трудовой эмиграции украинцев стали низкий уровень зарплат, затянувшийся конфликт с Российской Федерацией, девальвация гривни и коррупция.

По данным социологической группы "Рейтинг", количество украинцев, которые хотят переехать на постоянное место жительства в другую страну, за год выросло с 30% до 35%. Для 72% респондентов основной мотивацией в желании работать за границей является высокий уровень зарплаты в других странах. 70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей.