Теперь "всего" 52 часа: жителям Южной Кореи сократили рабочую неделю
09:11, 01 марта 2018Разное
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Реформа должна повысить производительность труда и рождаемость.
Иллюстрация REUTERS
Южнокорейцам больше не придется трудиться по 68 часов в неделю. Теперь ее длительность составляет 52 часа (40 обязательных часов и 12 "сверхурочки") - такое решение принял парламент страны.
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Закон, который вступит в силу летом, внес президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает Росбалт со ссылкой на The Guardian.
Работодателям новые меры обойдутся примерно в 11 миллиардов долларов. Крупному бизнесу придется сократить часы раньше малого.
Реформа направлена на улучшение качества жизни, повышение производительности труда, а также рождаемости.
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