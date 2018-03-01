Теперь "всего" 52 часа: жителям Южной Кореи сократили рабочую неделю

09:11, 01 марта 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Закон, который вступит в силу летом, внес президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает Росбалт со ссылкой на The Guardian.

Работодателям новые меры обойдутся примерно в 11 миллиардов долларов. Крупному бизнесу придется сократить часы раньше малого.

Реформа направлена на улучшение качества жизни, повышение производительности труда, а также рождаемости.

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Теги: #рабочая неделя