Откройте сайт ГФС, и сразу найдете свою нишу в бизнесе - Хмельницкий

Он советует искать перспективную для собственного дела нишу на сайте Государственной фискальной службы, где размещены данные по объемам импорта и экспорта по каждой из товарных позиций.

Украинский бизнес может полностью заменить импорт товарами собственного производства. Об этом предприниматель и инвестор Василий Хмельницкий заявил во время встречи с бизнесом, организованной Киевским международным экономическим форумом.

Он советует искать перспективную для собственного дела нишу на сайте Государственной фискальной службы, где размещены данные по объемам импорта и экспорта по каждой из товарных позиций. Инвестировать стоит в продукцию, импорт которой в разы превышает экспортные показатели. Например, Украина импортирует почти в пять раз больше труб и шлангов из пластмассы, чем продает за рубеж.

«Где я как бизнесмен ищу возможности? Я сравниваю показатели импорта и экспорта. Вот я сейчас строю завод, который будет производить розетки, выключатели и штекеры. И просто не верю, что эту же продукцию можно произвести в Китае, погрузить, привезти за 3000 км, растаможить, заплатить пошлины и сделать это дешевле, чем сделаю я, – говорит Хмельницкий. – И поэтому мы сейчас в индустриальном парке в Белой Церкви строим 4 современных завода».

По словам бизнесмена, он регулярно поддерживает производственные инициативы и вступает в бизнес-партнерство. Речь не всегда идет о крупном производстве. Например, в настоящее время в Белой Церкви строится небольшой завод по производству текстиля, продукция которого пойдет на экспорт в Молдову, Белоруссию, арабские страны.

«Если у компании есть рынок сбыта, я готов подключиться и инвестировать в производство. Все говорят о новом Шелковом пути, а я за Чумацкий шлях. Это мы должны производить и отправлять готовую продукцию в Китай и по всему миру: у нас для этого есть отличное сырье, уникальная локация, умная и пока недорогая рабочая сила, а также талантливые разработчики инновационных технологий», – убежден Хмельницкий.

По его мнению, только собственная переработка и производство готовой продукции запустят рост экономики.

«Экономический рост - это когда растет покупательская способность населения. Большая перспектива для этого в производстве, а не в сервисе. Такого подхода к сельскому хозяйству, как у нас, в мире практически нет, – убежден Хмельницкий. – К примеру, Турция покупает у нас пшеницу, везет на поезде до порта, перегружает, везет по морю и у себя в стране перемалывает и продает муку по всему миру, платит с этого в бюджет зарплаты и налоги. Так наша экономика не заработает. Все сырье мы должны перерабатывать у себя и производить товары на экспорт – те же продукты питания из пшеницы».

Василий Хмельницкий является основателем UFuture Investment Group – одной из ведущих инвестиционных групп в Украине, специализирующейся на крупных инфраструктурных инициативах. Предприниматель также инвестирует в возобновляемую энергетику, электромобили, био- и агротехнологии, образование и IT. UFuture объединяет «Биофарму», РТМ, UDP Renewables, индустриальный парк «Белая Церковь», инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.