Баланс недели: стокгольмская победа «Нафтогаза», подлость «Газпрома» и миллиардная помощь от ЕС

Главным событием уходящей недели стало завершение в Стокгольмском арбитраже многолетней судебной тяжбы «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» в пользу нашей компании. Традиционно последовала подлая месть россиян. Но обо всем по порядку.

Поздно вечером в среду «Нафтогаз» сообщил, что получил окончательное решение шведского суда по последнему, второму транзитному иску, согласно которому «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» за невыполнение условий в течение всего действия контракта прокачки через украинскую территорию «голубого топлива» 4,63 млрд долл.

Как сообщил «Нафтогаз», по итогам двух арбитражных производств долг «Газпрома» составляет 2,56 млрд долл. Эта сумма вытекает из расчета того, что в декабре 2017 года, по решению Стокгольмского арбитража в отношении взаимных исков относительно контрактных принципов «купли-продажи» газа, «Нафтогаз» признан должным «Газпрому» около 2 млрд долл.

В «Нафтогазе» заявили, что российский монополист должен начать выплачивать сумму со дня объявления решения суда, т.е. с 28 февраля, за просрочку ему начисляется немалая пеня – полмиллиона долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, украинскую сторону не интересует вариант бартера – выплаты этих денег за счет будущих поставок в Украину российского газа.

Также он отметил, что если «Газпром» будет упираться и не выполнять решение Стокгольмского арбитража, то «Нафтогаз» готов отсудить иностранные активы российской компании, к тому же он давно их инвентаризировал.

Между тем, 1 марта «Газпром», обиженный на решение шведского арбитража, начал демарш – сорвал согласованные в соответствии с решением Стокгольмского суда закупки российского газа Украиной. Он вернул полученную в конце февраля от «Нафтогаза» предоплату за поставки газа в марте. Причем сделал это за 15 минут до старта поставок. А немногим позже заявил, что начинает процесс в Стокгольмском арбитраже по расторжению всех контрактов с Украиной.

Действия «Газпрома» привели к снижению давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему до критически низкого уровня, что создало существенные риски для транзита топлива в Европу.

«Принимая во внимание экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия «Газпрома» дополнительно усложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей», - заявила компания-оператор ГТС «Укртрансгаз».

1 марта было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны, где глава «Нафтогаза» предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома».

По словам Коболева, из-за резкого снижения температуры в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России. Этот дефицит будет частично восполнен покупками газа с европейского направления, а счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта.

2 марта Кабинет министров на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, до 6 марта рекомендовано учебным заведением остановить работу, а населению предложено сократить потребление газа. Минэнергоугля проинформировало Секретариат ЕС о своем решении. Еврокомиссия тут же заявила, что готова сотрудничать с Киевом и Москвой для урегулирования ситуации.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман обвинил «Нафтогаз» в происходящем – НАК допустила ошибку, когда понадеялась на то, что «Газпром» будет цивилизовано выполнять решение Стокгольмского арбитража, и должна ее исправить, при этом он отверг вероятность увольнения главы «Нафтогаза» Коболева.

«Я считаю, что это ошибка НАК «Нафтогаза». Они должны ее исправить и сделать выводы на будущее. На самом деле они рассчитывали на то, что Россия цивилизованным образом выполнит решение суда, но мы всегда должны помнить, с кем мы имеем дело. Это страна-агрессор, эта страна всегда будет использовать какую-либо возможность, чтобы давить на нас», - сказал глава правительства. Он уверил, что ситуация будет полностью стабилизирована до 6-7 марта.

И «Нафтогаза» тут же начал ошибку исправлять. Он в срочном порядке заключил контракт с польской PGNiG до конца марта 2018 года на поставку более 60 млн куб. м газа. Его реализация началась 2 марта в 6 утра. Причем в PGNiG заверили в готовности при необходимости увеличить поставки в Украину «голубого топлива».

Вечером в пятницу в «Нафтогазе» заявили, что с 3 марта украинская ГТС, с учетом увеличения в пять раз импорта газа из ЕС, возобновит работу в нормальном режиме.

Вот так Украина в очередной раз смогла преодолеть выстроенные «Газпромом», вернее, его главнокомандующим - Кремлем, козни. И доказала Европе, что является надежным транзитером газа. А также продемонстрировала Москве, что может полностью обойтись без российского газа, как уже делает более двух лет. Все, чего добилась Россия, - дополнительных каникул для украинских школьников и студентов.

Санкции против российских банков

Решение Стокгольмского арбитража по газовому спору отнюдь не единственная нанесенная России оплеуха. Второй пощечиной стало еще и известие о том, что Европейский Союз планирует 12 марта продлить на полгода санкции против представителей «русского мира».

Санкционную политику против агрессора решили поддержать и в Киеве. В частности, Совет национальной безопасности и обороны под руководством президента Петра Порошенко продлил на год санкции в отношении работающих до сих пор в Украине российских банков. Возможно, санкции – громко сказано. Ведь речь идет, в основном, о запрете на вывод капитала из Украины в Россию. Однако так называемые санкции не затрагивают расчеты через банки страны-агрессора. Кроме того, россиянам предоставляется возможность в любой момент докапитализировать свои финучреждения в Украине или продать.

Выступая на заседании СНБО, президент отметил, что по итогам 2017 года чистые активы российских банков в Украине сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц упал на 28% и 34%, соответственно. Еще одна важная цифра, на которую обратил внимание глава государства, - сокращение почти вдвое доли банков с государственным российским капиталом (банки, принадлежащие российским олигархам, видимо, не в счет) в чистых активах банковской системы Украины - с 10,6% до 5,6%. «Эти сухие цифры, по моему мнению, – очень аргументированный ответ на сочную ложь, которая повсюду льется о якобы каком-то доминировании учреждений с российским капиталом в банковской системе Украины под тем или иным прикрытием. Еще раз подчеркиваю: это – ложь», - безапелляционно заявил Порошенко.

Впрочем, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова так не считает. Накануне она на пресс-конференции подчеркнула: российские банки в Украине по-прежнему имеют весьма существенное влияние. К примеру, объем привлеченных российскими банками средств клиентов - юридических и физических лиц – остается, по словам Рожковой, значительным – на уровне 22 млрд грн, хотя и сократился за год на 13 млрд грн. В связи с этим Нацбанк выступает категорически против ужесточения санкций в отношении банков страны-агрессора. Якобы для того, чтобы не парализовать работу этих пяти банков - «Сбербанка», «ВиЭсБанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» (к «Альфа-банку» санкции не применяются).

Ради справедливости нужно сказать, что нынешние руководители Нацбанка никогда не усматривала в деятельности российских банков угрозы национальной безопасности. На протяжении последних несколько лет, когда на Донбассе не прекращаются ожесточенные бои между украинскими войсками и российскими наемниками, в главном банке страны как мантру повторяли одно и тоже – в Украине нет российских банков, есть банки с российским капиталом, и к ним претензий нет. «Там находятся наши кураторы. Первый стресс-тест, который был в 2014 году, они прошли. Они докапитализировали свои учреждения. Второй тоже стресс-тест прошли», - эта фраза Валерии Гонтаревой, сказанная с трибуны Верховной Рады еще в феврале 2016 года, облетела весь мир. Тогда же Гонтарева особо подчеркнула - у Нацбанка вообще нет причин предъявлять хоть малейшие претензии к банкам страны-агрессора.

И только под весьма жестким давлением активистов, когда начались погромы российских банков, Нацбанк вынужден был разработать, а СНБО в середине марта 2017 года впервые ввести определенные ограничения против российских банков, назвав их санкциями. Видимо, эти «санкции» столь мощные, что до сих пор российские банки не спешат покинуть страну, в которой «бесчинствуют фашиствующие молодчики» и правит «кровавая хунта».

Хотя Порошенко считает, что российские банки все же сворачивают бизнес в Украине и параллельно ведут переговоры с покупателями. «Поэтому их уход с местного рынка – только вопрос времени», - констатировал глава государства на последнем заседании СНБО.

Не утвержденный Смолий и обещанный миллиард от ЕС

Возможно, отношение к российским банкам изменилось бы с приходом нового главы НБУ. Ведь центральный банк страны фактически с мая обезглавленный. Руководит им в статусе исполняющего обязанности Яков Смолий. Президент долгое время в силу непонятных причин не мог определиться с кандидатурой на вакантное место. В конце концов, ставку сделал на Смолия. На уходящей неделе, в четверг, 1 марта, в Раде должно было даже состояться результативное голосование по его кандидатуре, поскольку о поддержке Смолия накануне высказались две крупнейшие фракции - пропрезидентская «БПП» и «Народный фронт».

Но в последнюю минуту в «Народном фронте» испугались, что БПП их обманет и потребовали пакетного голосования – вместе с вопросом о главе Нацбанка проголосовать за новую кандидатуру на пост омбудсмена и смену состава Центризбиркома и Счетной палаты.

«Торги» продолжались, даже несмотря на то, что в начале недели послы стран «Большой семерки» призвали украинский парламент безотлагательно избрать нового председателя Национального банка. «Мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка», - заявили дипломаты.

Не состоявшееся голосование было негативно воспринято зарубежными экспертами.

«Рада отложила голосование по утверждению нового главы НБУ до середины марта. Это смехотворно. Это вредит доверию НБУ и стране. Какая страна в мире год не имеет председателя центробанка?", - написал в "Твиттере" британский экономист Тимоти Эш.

Кстати, определенную долю ответственности британский экономист возложил и на Порошенко, призвав его осознать, что НБУ является важным учреждением и не находится на уровне финансового департамента его шоколадной фабрики.

Это замечание является очень важным и ключевым. Ведь появление полноценного главы НБУ уже давно требует и ключевой кредитор Украины – МВФ. Последний ранее неоднократно подчеркивал – без полноценного руководителя НБУ сотрудничества не будет.

А без сотрудничества с МВФ руку помощи не протянут и остальные кредиторы – Всемирный банк и Европейский Союз.

К примеру, на уходящей неделе председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Европейская комиссия готова предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере одного миллиарда.

Однако эта программа может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом. «Очень важно, что для выделения макрофинансовой помощи мы должны иметь либо письмо от МВФ, либо действующую программу с МВФ. Как только Украина сможет получить следующий транш МВФ, это будет мотивирующим сигналом для нас», - уточнила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова на инвестиционной конференции в Киеве 1 марта.

Дмитрий Сидоров