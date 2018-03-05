Китай увеличит военный бюджет до $175 миллиардов

Оборонный бюджет Китая по своему объему занимает второе место в мире после расходов США.

Военный бюджет Китая в этом году вырастет 8,1% и составит $175 млрд.

Читайте такжеВ Китае курс юаня обновил двухлетний максимум

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на проект бюджета, который сегодня представят Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП).

По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, реформа вооруженных сил страны в 2018 году продолжится. «Мы продолжим строить сильную и прочную современную пограничную, морскую и воздушную оборону», — заявил он.

Оборонный бюджет Китая по своему объему занимает второе место в мире после расходов США. В 2016 год он вырос на 7%, а за год до этого — на 7,6%.

Согласно социально-экономического плану развития страны, ВВП Китая вырастет примерно на 6,5% в 2018 году. По итогам 2017 года вырос на 6,9% и достиг 82,7 трлн юаней (около $12,84 трлн).