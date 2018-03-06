Директор ВТО предупредил об угрозе мировой торговой войны после заявлений Трампа

Директор ВТО Роберту Азеведу подчеркнул, что торговая война не отвечает ничьим интересам.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны.

Заявление последовало спустя несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий, передает lb.ua.

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"В свете последних заявлений касательно мер торговой политики становится очевидным, что мы столкнулись с гораздо более высоким и реальным риском возникновения торговых барьеров по всему миру. Мы не можем игнорировать этот риск, и я призываю все стороны тщательно взвесить и обдумать эту ситуацию", - заявил Азеведу в понедельник.

"Как только мы пойдем по этому пути, развернуться будет очень сложно. Принцип "око за око" сделает нас слепыми, и мир окажется в глубокой рецессии. Мы должны приложить все возможные усилия, чтобы избежать падения первых костей домино. Пока еще есть время", - заявил гендиректор ВТО.

В своем заявлении он не стал упоминать Трампа, но на прошлой неделе он говорил, что ВТО обеспокоена заявлениями Белого Дома.

Азеведу подчеркнул, что торговая война не отвечает ничьим интересам.

В Евросоюзе уже высказались крайне резко о решении США по поводу пошлин, пообещав дать твердый и соразмерный ответ.