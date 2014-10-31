Россия решила построить Керченский мост силами студентов

Росавтодор планирует использовать студентов в ходе работ по строительству Керченского моста, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя агентства Романа Старовойта.

«Вряд ли студентов будут допускать к высококвалифицированной работе, скорее всего, они будут задействованы в монтажных и инженерных работах», — заявил Старовойт. По его словам, серьезность работы будет зависеть от возраста молодых людей – студенты младших курсов будут привлекаться к неквалифицированной работе.

В ведомстве пока не знают, будет работа оплачиваться или же оформляться как студенческая практика. Однако глава Росавтодора убежден, что участие в этом проекте «поможет профессиональному будущему студентов». «У студента уже на следующих этапах его карьеры всегда будет возможность сказать, что он еще студентом участвовал в строительстве моста через Керченский пролив», — заявил Старовойт.

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В качестве одного из возможных вузов, чьи студенты будут привлечены к строительству, Старовойт назвал МАДИ, в котором обучаются в том числе будущие специалисты по строительству мостов.

В ведомстве рассчитывают, что подобная практика в строительстве Керченского моста станет продолжением традиции привлечения студенческих отрядов к крупным стройкам.