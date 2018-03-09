Транстихоокеанское соглашение подписано без США - СМИ

11 стран подписали новые правила международной торговли.

Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве. США в подписании документа участия не принимали.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Новые и современные правила международной торговли. Именно то, что нужно нашей стране... Кто бы мог подумать, что мы подпишем его в Чили, а не в США", - написал в своем Twitter министр энергетики Чили Андрес Ребольедо.

Документ получил название "Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транстихоокеанского партнерства". Его подписали: Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуре, Чили и Японии, сообщает Deutsche Welle.

Соглашение предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке стран, которые в целом составляют до 13,5% от мировой экономики, в общей сложности в этих странах проживают 480 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что министры торговли 11 стран участниц Транстихоокеанского партнерства на встрече в Ханое 21 мая приняли решение возродить соглашение и продолжить работу без США.

Также, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. По его словам, это пойдет на пользу американским рабочим.