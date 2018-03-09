Биткоин все: украинцы перестали гуглить криптовалюты

Сегодня в поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".

В 2018 году некоторые криптовалюты сильно уменьшились в стоимости. Одна из самых "хайповых" - оригинальная криптовалюта биткоин - с рекордных 20 000 долларов просел ниже 9 000 долларов, тем самым ударив по инвесторам, которые зашли на этот рынок по значительно более высокой цене. С тех пор, как вертикальный рост сменился падением, прямопропорционально снизился и интерес украинцев к криптовалютам и биткоину.

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Об этом сообщает портал Аin.ua.

Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалют в Google.

Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов в два раза меньше, чем в декабре.

Сегодня в поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".

Напомним, исследователи из международного банка Citibank в январе опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику. По их мнению, это "пузырь", который может в любой момент лопнуть и нанести существенный вред мировой экономике. Особенно при этом пострадают развивающиеся страны, и Украина - в пятерке самых уязвимых.