Биткоин все: украинцы перестали гуглить криптовалюты

13:48, 09 марта 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает портал Аin.ua.

Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

фото Google Trends

С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалют в Google.

фото Google Trends

Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов в два раза меньше, чем в декабре.

фото Google Trends

Сегодня в поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".

Напомним, исследователи из международного банка Citibank в январе опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику. По их мнению, это "пузырь", который может в любой момент лопнуть и нанести существенный вред мировой экономике. Особенно при этом пострадают развивающиеся страны, и Украина - в пятерке самых уязвимых.

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Теги: #криптовалюта в Украине#самые популярные запросы в Google