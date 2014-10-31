Строительство туннеля через Керченский пролив могут отдать друзьям Путина

Построить туннель за 40 млрд рублей под Керченским проливом предложил Геннадий Тимченко, сообщают "Ведомости".

«Стройтрансгаз» Тимченко может стать субподрядчиком на проекте, сообщили изданию чиновник, участвующий в обсуждении проекта, и человек, близкий к Минтрансу.

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А генеральным подрядчиком, скорее всего, будет назначен ФГУП при Агентстве специального строительства (Спецстрой), говорят два чиновника, курирующих инфраструктуру. Сейчас проект обсуждается со "Спецстроем", сообщил один из них.

Туннель также предложили построить в международной консалтинговой компании Vision Transportation Group (VTG). Стоимость самого тоннеля без учета подъездных дорог может составить 80 млрд руб., рассказал изданию чиновник, знакомый с ходом обсуждения.

Но при подробном обсуждении предложений VTG выяснилось, что пока их проект недостаточно проработан и затраты могут существенно возрасти, заявили в Росавтодоре.