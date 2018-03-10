Баланс недели: лицензии на 4G связь за 5,4 миллиарда, cтокгольмский синдром «Газпрома» и набор высоты гривней

Уходящая рабочая неделя была короткой, но в тоже время полна важных экономических событий. Одним из таких стал конкурс на лицензии 4G-связь в диапазоне 1800 МГц. Незаурядность происходящего подчеркнуло присутствие президента Петра Порошенко, который ранее никогда не посещал госконкурсы. Глава государства пришел в самый разгар торгов, когда разыгрывались три из шести лотов. В своем выступлении Порошенко поблагодарил всех участников, а также вручил первые лицензии мобильным операторам - «Киевстару», Vodafone и lifecell. Их еще 31 января операторы купили за 2,456 млрд грн во время первого тендера на радиочастоты в диапазоне 2510-2690 МГц.

Также президент поспешил заявить, что после аукционов на 1800 МГц и 2510-2690 МГц необходимо провести аукцион по запуску стандарта 4G в диапазоне 900 МГц. По его словам, это позволит запустить третье и четвертое поколение связи для сел и поселков. «Для того, чтобы была возможность развиваться сельской медицине, сельскому образованию. Чтобы сельсовет имел надежную и эффективную интернет-связь», – отметил Порошенко.

Кроме того, президент спрогнозировал, что поступления в бюджет от продажи лицензий могут составить 5 млрд грн. «Не расценивайте это как давление на участников, но поступления в бюджет от торгов могут составить около 5 миллиардов гривен», - сказал Порошенко.

Результаты же превысили ожидания президента. Так, «Киевстар», Vodafone и lifecell по итогу конкурса за лицензии в диапазоне 1800 МГц заплатят 5,424 млрд грн. Сам же конкурс проходил в довольно напряженной борьбе. Всего на продажу было выставлено шесть лотов. Сначала операторы выкупили первые три лота за 3,17 млрд грн без конкуренции, так как эти частоты принадлежали операторам. В ходе розыгрыша остальных трех лотов разгорелась конкурентная борьба, в которой «Киевстар» стал победителем по четвертому и шестому лоту, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн, соответственно. Vodafone стал победителем конкурса на 4G-связь по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн. Таким образом, по итогу двух тендеров на 4G-лицензии от мобильных операторов государство получит 7,9 млрд грн.

Теперь, как говорят сами операторы, ожидать 4G-связь можно уже летом 2018 года в большинстве населенных пунктов страны. «Первые запуски 4G запланированы в диапазоне 2,6 ГГц в крупных городах после получения лицензии в конце марта – начале апреля. Ковровое покрытие оператор сможет развернуть в июле после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия и проведения рефарминга частот», - сообщили в Vodafone.

В «Киевстаре» заявили, что ожидать 4G в областных центрах стоит не ранее июля 2018 года. «Начать предоставление услуг связи 4G во всех областных центрах Украины они обязаны в срок - не позднее 12 месяцев после получения лицензии, но не ранее 1 июля 2018 года, а развернуть сеть во всех населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек – не позднее 42 месяцев с момента получения лицензии», - отметили в «Киевстаре».

Стокгольмский синдром «Газпрома»

На уходящей неделе российский «Газпром» продолжил терроризировать весь цивилизованный мир. В понедельник глава компании Алексей Миллер заявил, что официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж уже направлено «Нафтогазу».

Неделей ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. за нарушение транзитного контракта, а «Нафтогаз» - вести закупки у российской компании. «Газпром» сначала согласился, но 1 марта внезапно отказался продавать газ и снизил давление на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

Позже главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания действительно получила уведомление от «Газпрома» о намерении расторгнуть действующие контракты, но НАК не видит оснований для этого. Он объяснил происходящее тем, что «Газпрому» не нравится тот факт, что Стокгольмский арбитраж признал кабальным и отменил принцип «бери или плати», согласно которому Украина в 2009-2019 годах каждый год должна была закупать по 52 млрд куб. м газа.

По словам Витренко, «Нафтогаз» может согласиться с использованием такого принципа, но исключительно базируясь на примерах контрактов с европейскими контрагентами «Газпрома». При этом он заверил, что российскому газовому монополисту не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит газа, заключенные в 2009 году с «Нафтогазом». Кроме того, срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже может затянуться на годы, а действующие контракты заканчиваются 31 декабря 2019 года.

«На наш взгляд, с практической точки зрения, ничего (у «Газпрома» - УНИАН) не получится. Контракты не будут расторгнуты, они будут существовать до 2020 года, если только «Газпром» не будет действовать неправомерным способом», - сказал Витренко.

Кроме того, по словам Витренко, «Газпром» официально предупредили о том, что он должен выплатить украинской стороне компенсацию за невыполнение контрактных обязательств.

«34% переплаты за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром». Напомню, что «Газпром» коварно, без предупреждения, в период аномальных холодов, не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ. Хотя до этого сам выставил счет, за март, который «Нафтогаз» полностью оплатил», - отметил Витренко.

Действия «Газпрома», отказавшегося поставлять газ Украине с марта этого года, привели к кризисной ситуации в энергетике. Для ее преодоления Кабинет министров 2 марта ввел на пять суток соответствующий национальный план действий, предусматривающий ограничение потребления газа внутри страны. Уже к 7 марта ситуация нормализировалась путем увеличения закупки газа в ЕС и Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о завершении действия национального плана.

Снизив объем подачи газа в украинскую ГТС, скорее всего, Россия рассчитывала, что такими действиями заставит Украину отбирать топливо из газотранспортной системы и тем самым нарушить транзитные обязательства перед европейскими странами. Ведь в предыдущих газовых войнах с Украиной РФ поступала именно так. И наша страна не могла ничего с этим поделать, так как не имела технических решений для покупки реверсного газа из Европы. Но с 2014 года это стало возможно. Нашими партнерами в этом деле являются Словакия, Венгрия и Польша. В нынешней ситуации Украина оказалась готова к шантажу со стороны России. Для преодоления дефицита газа «Нафтогаз» в срочном порядке купил голубое топливо у польской PGNiG в объеме 60 млн куб. м. Это позволило нашей стране в полной мере выполнить все свои обязательства по транзиту перед ЕС, несмотря на действия «Газпрома». Подтвердили это и европейские партнеры. «Все действующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС выполняются», - сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

В Европейской комиссии заявили, что готовы помочь способствовать переговорам между Украиной и Россией, если стороны будут об этом просить. «О том, что Россия и Украина планируют делать с их стороны, надо говорить с ними. Мы сделали наше предложение: мы готовы (выступить посредником в переговорах)», - сказала пресс-секретарь ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе.

А вот представители Европарламента не стали играть в дипломатию и назвали ситуацию своим именем – шантажом со стороны России. «Мы глубоко обеспокоены решением «Газпрома» от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением «Газпрома» расторгнуть контракт с «Нафтогазом». Это является очередным подтверждением использования поставки газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС», – говорится в заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариуша Розати. Кроме того, авторы заявления подчеркнули важность совершенствования энергетической безопасности ЕС. «Последние события подтвердили еще большую важность совершенствования энергетической безопасности ЕС и немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и избавление от такой зависимости в среднесрочной перспективе», – отмечается в заявлении европарламентариев.

Затронул вопрос энергетической безопасности Европы и президент Украины Петр Порошенко, который подчеркнул, что действия российского газового монополиста дают дополнительные основания для оценки обоснованности реализации проекта «Северный Поток-2». «Это дает основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект «Северный поток-2», который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, правительство Германии призвало «Газпром» выполнить решение Стокгольмского арбитража относительно выплаты украинской компании 2,56 млрд долларов. «Правительство Германии выразило обеспокоенность решением «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывных поставках», - сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Как бы там ни было, но для Украины отказ «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража выгодно. Саботаж вердикта шведского суда относительно выплаты «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. обходится российской компании в 500 тыс. долл. ежедневно, начиная с 1 марта.

Набор высоты гривней

В первую неделю весны украинцев продолжил радовать курс валют. Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 7 марта составили 26,09/26,12 грн/долл. Стоимость же покупки доллара в киевских обменниках снизилась до диапазона 26,40 грн/долл. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к «зеленому» укрепилась более чем на 40 копеек, а за месяц – больше, чем на гривню. Учитывая такую тенденцию, Национальный банк решил провести валютный аукцион: в среду регулятор купил у банков 58,8 млн долл. по курсу 26,1119 грн/долл.

Как утверждают эксперты, укрепление гривни объясняется благоприятной ситуацией на внешних рынках для украинских экспортеров и связанным с этим ростом валютной выручки.

«Рост цен на сырьевые товары продолжается. В частности, месячный объем экспортной выручки Украины от продажи металлопродукции уже превысил 1 млрд долларов в месяц, увеличившись по сравнению с концом 2017 года более чем на 100 млн долларов», - пояснил главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов.

Кроме того, по его словам, за последний месяц зерновые подорожали на 7-12 долларов за тонну. «Это еще дополнительные 50 млн долларов экспортной выручки в месяц. В масштабах украинского рынка прирост экспортных поступлений только по двум базовым группам за столь короткий срок на 150 млн долларов в месяц - это существенные объемы», - добавил Блинов.

Стоит отметить, что позитивная ценовая динамика наблюдается уже много месяцев подряд, формируя у участников рынка оптимистичные ожидания, а очередное повышение учетной ставки Национальным банком поддерживает спрос на гривневые активы.

Блинов считает, что в Украине начался традиционный сезон пониженного спроса на иностранную валюту. «Второй квартал обычно имеет наилучшее сальдо внешнеторгового и текущего балансов, когда соотношение спроса и предложения на рынке благоприятствует укреплению гривни», - резюмировал эксперт.

Подтверждает его слова и заявление Национального банка, по данным которого, украинцы в феврале продали банкам на 18,6 млн долл. больше наличной валюты, чем купили. За месяц банки продали наличной валюты населению на 680,9 млн долл., купили – на 699,5 млн долл.

Наряду с гривней, позитивную динамику показала и инфляция. В феврале она замедлилась до 14% с 14,11%, зафиксированных в январе 2018 к январю 2017-го. Базовая инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с предыдущем месяцем, январем 2018 года, замедлилась до 0,6% с 0,7%, зафиксированных в январе.

Александр Куницкий