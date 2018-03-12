Украинцам предлагают проверить свой рабочий стаж через интернет

Рассчитать свою будущую пенсию отныне можно на специальном сайте от Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд Украины запустил сайт, который позволит украинцам узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления.

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Инструкция о процессе регистрации размещена на сайте Пенсионного фонда.

Для оффлайн регистрации на сайте нужно подать заявление в территориальные органы ПФУ, онлайн регистрация доступна по электронной цифровой подписи (ключом ЭПЦ).

У каждого пользователя будет свой «Личный кабинет», в котором будет информация о взносах работодателя, об их размерах, а также можно будет узнать о специальном или льготном стаже.

На сайте также предусмотрен информационный раздел, где находятся контакты управлений ПФУ, графики их приема, информация об условиях выплат и перерасчетов пенсий, а также образцы бланков.

Напомним, Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы намерено внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет определяться автоматически, а коэффициент - по желанию пенсионера.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

Вице-премьер министр Украины Павел Розенко ранее заявлял, что накопительная пенсионная система будет введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительное налоговое давление на граждан и бизнес.