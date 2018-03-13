Хакеры из Черновцов обокрали мировой сервис логистики DHL на полтора миллиона евро

Полученные преступным путем денежные средства немедленно переводились в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины совместно с немецкими правоохранителями установили, что двое жителей города Черновцы с 2013 по 2016 год преступным путем получали цифровые пакетные марки мирового сервиса логистики DHL, которые затем перепродавали с существенными скидками, чем нанесли логистической компании более 1,5 млн евро убытков.

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Об этом сообщила пресс-служба департамента киберполиции.

«Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных авторизационных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действительности) преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки. В дальнейшем злоумышленники перепродавали эти марки со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. Полученные преступным путем денежные средства немедленно переводились в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

Как сообщает пресс-служба, правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания мошенников, в ходе которых были выявлены и изъяты компьютерная техника и носители информации. По словам злоумышленников, именно их они использовали для достижения своей преступной цели.

«Все изъятое направлено на проведение соответствующих компьютерно-технических экспертиз», - сообщили в киберполиции.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Киеве киберполиция задержала организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Сеть «Avalanche» работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

Справка УНИАН. DHL - немецкая международная компания, один из лидеров мирового логистического рынка. Компания была основана в 1969 году. DHL представлена более чем в 220 странах мира и является самой интернациональной компанией. Штат компании составляет 350 тыс. сотрудников.