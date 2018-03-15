В госпортах судовладельцам навязывают услуги компании, связанной с нардепами и чиновниками - расследование "Схем"

Эта компания начала свою деятельность как минимум в четырех портовых городах страны: Бердянске, Николаеве, Черноморске и Херсоне.

В государственных портах Украины действует коррупционная схема, навязывающая судовладельцам услуги частных компаний.

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Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», опубликованном на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Нацполиция и бизнес: государственные порты на двоих».

Авторы расследования отмечают, что в 2017 году деньги за услуги швартовки судов в государственных портах стали собирать не государственные структуры, а частная компания «Портосервис-Украина». Эта компания начала свою деятельность как минимум в четырех портовых городах страны: Бердянске, Николаеве, Черноморске и Херсоне.

Представители агентских компаний рассказали «Схемам», что услуги компании порты навязывали клиентам принудительно. После того, как «Портосервис» начинал работать в порту, сам порт якобы прекращал оказывать услуги швартовки.

«Началось все в середине января со звонка из администрации Николаевского порта о том, что отныне вы имеете дело с такой компанией швартовых услуг, как «Портосервис». А до этого эти услуги предоставлялись администрацией Николаевского порта», – приводят расследователи слова сотрудника ООО «ПасификМэритайм» Станислава Наливайко.

Другой собеседник журналистов «Схем», директор агентской компании «Новик» Тариэл Хаджишвили отмечает, что как только в Бердянск и Николаев заходила компания «Портосервис», оттуда странным образом исчезали ее конкуренты.

Отказ одной из фирм в Черноморском порту подписывать договор с «Портосервисом» завершился многочасовым простоем судна. По данным расследования, только в Николаеве и только за 8 месяцев 2017 года «Портосервис-Украина» заработал почти 10 млн. грн.

«Схемы» считают, что за компанией «Портосервис-Украина» стоит бизнесмен Леонид Крючков, брат депутата Верховной Рады V созыва Дмитрия Крючкова, а также заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Купранец.

Расследователи также напоминают, что председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики (НКРЭ) Дмитрий Вовк в своем интервью отмечал: к братьям Крючковым благосклонно относится зампредседателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко.

После аннексии Крыма Россией в подчинении Администрации морских портов Украины (АМПУ) осталось 13 портов. Крупнейшие из них – «Южный», Одесский, Николаевский и Черноморский.

29 января 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-главу АМПУ Андрея Амелина, экс-замглавы АМПУ Игоря Шубу, бывшего и.о. начальника этого же ведомства Юрия Наконечного, а также ряд других подозреваемых. Задержания проведены в рамках расследования злоупотреблений при проведении дноуглубительных работ в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015-2016 гг.

Программа «Схемы» – совместный проект телеканала UA:Перший и «Радио Свобода», посвященный политической коррупции в Украине.