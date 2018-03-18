Бизнесмен Александр Черепинский соучредил образовательный проект для борьбы с оттоком кадров из Украины

Уже в сентябре состоится полноценное открытие Школы архитектуры.

Темпы трудовой и образовательной миграции украинцев заставляют задуматься о будущем страны, потому в Харькове создают платформу для профессиональной подготовки квалифицированных кадров.

Уже в сентябре состоится полноценное открытие Школы архитектуры kharkiv.school, один из сооснователей которой Александр Черепинский считает, что она может стать своеобразным «якорем» для талантливой молодежи.

В конце 2017 года Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, которое красочно описывает корневую проблему украинского общества – люди не видят будущего в своей стране. Из имеющих намерение покинуть Украину 55% — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

«Бизнесу давно пора подумать, что будет со страной через 5-10 лет. Кто будет строить города и расширять рынок производства товаров с высокой добавленной стоимостью? Самая опасная тенденция – уезжает молодежь, не видя перспектив даже в обучении в Украине! Становится очевидно: нужно менять стратегию, и частные образовательные проекты, такие как Харьковская школа архитектуры, могут стать «якорями» для людей и для страны - спасательным кругом», - говорит бизнесмен Александр Черепинский.

По замыслу, в школе не будет ничего лишнего – ни дисциплин, ни работы для «галочки». Черепинский объясняет, что большую часть времени студенты будут работать самостоятельно, открыто взаимодействуя с преподавателями на равных.

«Вам нравится внешний вид наших городов, если мы говорим не о центральных зонах? Проблема ведь не в том, что мы не в состоянии продумать концепт, все банальнее – нехватка квалифицированных специалистов уже сегодня. Представьте, в Украине на одного архитектора приходится - без малого - 16 тыс. жителей. В таких развитых странах, как Германия, Дания, Италия, Испания и даже в Чили с Македонией – около тысячи. В среднем по миру (в США, Англии, Швейцарии, наших соседей - Словакии, Румынии и Венгрии) - до 4 тыс. жителей. Между нами пропасть», - объясняет простую «математику» Александр Черепинский.

Бизнесмен Черепинский озвучивает две магистральные задачи, которые стоят перед Харьковской школы архитектуры: первая - помочь молодому поколению архитекторов изменить лицо украинских городов; вторая – помочь стране сохранить, а в будущем нарастить кадровый потенциал. Именно эту задачу мы с партнерами ставим перед Школой архитектуры в Харькове.

«Я призываю бизнес вкладывать деньги в образовательные проекты. Это сделаете либо вы, либо условные поляки. Но если это сделают поляки, качество вашего бизнеса в будущем может пострадать», - суммирует Александр Черепинский.