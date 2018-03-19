На столичной Петровке открылся инновационный Эпицентр

200000 товаров под одной крышей. Новые магазины, салоны, галереи. Лаборатория бега и климатическая комната, артстудия, секция виртуальной реальности. Детское караоке, лабиринт и бесплатный тир. А еще - конкурсы, подарки, развлечения. И все это - в пешей доступности от метро Петровка.

В начале марта в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 11-А открылся современный ТЦ "Эпицентр" - восьмой по счету в украинской столице и сорок шестой - в национальном масштабе.

Бренд, который за 15 лет своего существования превратился в фактического монополиста в своей нише, решил удивить своих посетителей концептуально новым дизайном и инновациями. Традиционные для сети отделы здесь представлены в современном формате салонов и галерей. Стильные экспозиции готовых решений для ванной комнаты, отдельные бренд-зоны, стойки с современными образцами плитки для пола и стен, керамогранита, мозаики - это салоны сантехники и плитки, которые поражают не только ассортиментом, но и предложениями из последних европейских выставок. Кроме этого салоны света, дверей, бытовой техники, обоев, салон штор, где опытные мастера вам предложат бесплатный индивидуальный дизайн пошива.

В центре мебели на площади в 4,5 тысячи квадратных метров - настоящие комнаты, где продумано все: цветовая палитра, что подходит под тот или иной гарнитур, аксессуары, постельное белье и даже одежду, который, возможно, покупатель захочет "вписать" в предложенный интерьер.

Для тех, кто любит принимать гостей дома, в новом Эпицентре предложат огромный выбор столовой посуды, для удобства покупателя уже задекорированной на столах. Многообразие сервизов из Украины, Европы и Азии непременно поразит самых требовательных представительниц прекрасного пола.

С мебельного центра и галереи «Деко» по лестнице или на лифте можно подняться на второй и третий этажи, где располагаются сразу несколько шоу-румов: отдел бытовой техники, магазин детских товаров "Эпик" (3 тыс. Кв. М.); "Садовый центр" (10 тыс. Кв. М.), который, по словам представителей Эпицентра, - самый большой по площади из всех аналогичных, представленных в сети. Магазин спортивных товаров INTERSPORT (3 тыс кв. М.), Где помимо традиционного ассортимента, ввели еще одну инновацию - Лабораторию бега. Здесь любители этого вида спорта могут не только выбрать для себя подходящее на любой вкус обувь, но и протестировать состояние собственного здоровья.

А дальше - территории, которые принципиально отличаются от традиционных. На третьем этаже - помещение площадью 3100 кв. м. под названием "Дизайн-Арена", где в большом ассортименте представлены товары премиум-сегмента. Отдельного внимания заслуживает новый для Эпицентра формат - магазин косметики и парфюмерии Mon Cheri, где с помощью профессиональных консультантов в индивидуальном порядке можно подобрать декоративную косметику, ароматы и средства ухода за кожей лица и тела. Новый магазин канцтоваров «Пиши-рисуй» предлагает отличные канцелярские принадлежности и другие товары для офиса, школы и творчества. Флора-центр «Букет» завораживает взгляд ярким разнообразием ароматных цветов, поражает растениями, декоративно-цветочными композициями под заказ, декором и аксессуарами.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В будни и выходные в новом Эпицентре http://bit.ly/2tTEIfD на Петровке вы сможете и шопинг устроить и развлечься всей семьей.