Нацкомфинуслуг рассчитывает на возобновление проверок бизнеса

Мораторий не позволяет проверить достоверность данных финорганизаций, при этом количество жалоб граждан за 2017 год выросло на 20%.

Национальная комиссия по государственному регулированию рынков финансовых услуг рассчитывает на включение ее в перечень органов надзора, на которые не распространяется действующий до конца 2018 года мораторий на проведение плановых проверок субъектов хозяйственной деятельности.

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Как сообщается на сайте комиссии, на заседании 20 марта Нацкомфинуслуг рассмотрит соответствующий проект постановления Кабинета министров.

По мнению комиссии, мораторий на проведение проверок не позволяет проверить достоверность данных подотчетных финансовых организаций, при этом количество жалоб граждан за 2017 год по сравнению с показателем 2016 года выросло на 20% - до 6,9 тысячи.

Справка УНИАН. Кабинет министров 22 февраля опубликовал перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в текущем году не распространяется действие Закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Согласно постановлению, выводятся из-под действия моратория Государственная фискальная служба, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Гослекслужба, Госгеонедра, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично ГСЧС.

Мораторий на проверки был введен Кабинетом министров Украины в 2015 году.