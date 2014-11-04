МВФ: Экономика Азии замедляется из-за конфликта России и Украины

Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете о перспективах региональной экономики, пишет РИА Новости.

В октябре МВФ прогнозировал, что экономики стран региона в 2014 и 2015 годах вырастут на 6,2% и 6,4% соответственно. По мнению фонда, экономическая активность в регионе КЦА снижается, в частности, из-за усиливающейся региональной напряженности, затрагивающей Россию, одного из основных торговых партнеров и источников притока денежных переводов и инвестиций в эти страны, а также в результате ослабления внутреннего спроса в ряде стран КЦА.

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"Ослабление внутреннего спроса и вторичные эффекты замедления роста в России ведут к снижению темпов экономического роста в КЦА до примерно 5,5% в 2014-2015 годах, на 0,75 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в майском бюллетене "Перспектив развития региональной экономики "2014 года", — отмечается в отчете МВФ.

По мнению авторов отчета, дальнейшее усиление геополитической напряженности между Россией и Украиной может иметь значительные последствия для региона КЦА как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В свою очередь, продолжительный период более медленного роста в других торговых партнерах, особенно в Европе или Китае, также может негативно сказаться на внешнем спросе.

По прогнозу экспертов МВФ, в странах региона, относящихся к экспортерам нефти (Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Узбекистан), в 2014 и 2015 годах рост экономики составит 5,6% и 5,7%, тогда как в странах-импортерах (Армения, Грузия, Кыргызстан и Таджикистан) — 4,6% и 4,9%.

Презентуя доклад во вторник в Алма-Ате, заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кяхкенен также подчеркнул, что сохранение низких цен на нефть окажет разнонаправленное влияние на страны региона КЦА. "Если низкая цена на нефть сохранится, то это принесет определенные выгоды для стран-импортеров нефти, рост их экономик будет примерно на 1 процентный пункт выше, тогда как страны-экспортеры нефти будут наблюдать замедление роста экономики примерно на 0,5 процентного пункта из-за этого фактора", — отметил он.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что обвал российского рубля привел к экономическому спаду в странах Центральной Азии