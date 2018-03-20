Большинство украинских заробитчан выбирают для работы Польшу - исследование

Главными преимуществами работы в Польше для мигрантов являются географическая близость, желание заработать и низкий языковой барьер.

Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше, 11% из которых рассчитывают остаться там навсегда.

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Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного в Украине по заказу польской компании Personnel Service.

"Исследование показало, что только 11% украинских мигрантов хотят остаться в Польше навсегда. Однако крупные польские компании прилагают усилия для того, чтобы украинцы оставались работать на многие годы. Пока для подавляющего большинства наших граждан миграция носит временный, повторяющийся и кратковременный характер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в течение последних 5 лет среднее пребывание украинцев в Польше составляла 1-6 месяцев.

Согласно исследованию, Польша является привлекательным миграционным направлением для граждан Украины по нескольким причинам. Для 53% украинцев это географическая близость. На втором месте - желание заработать (44%), а на третьем - низкий языковой барьер (34%).

Все эти преимущества приводят к тому, что 3 из 4 работников из Украины приезжает в Польшу чаще одного раза (34% посетили Польшу 2-3 раза в течение пяти лет, а 18% - 4-5 раз).

Как сообщал УНИАН, по данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Украина, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 миллиардов гривень в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 млн украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).

Национальный банк Украины прогнозирует рост трудовой миграции украинцев за границу в ближайшие годы в связи с введением безвиза, изменением трудового законодательства Польши и увеличивающимся количеством студентов, которые получают образование за рубежом.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", количество украинцев, которые хотят переехать на постоянное место жительства в другую страну, за год выросло с 30% до 35% среди 1200 опрошенных респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Для 72% респондентов основной мотивацией в желании работать за границей является высокий уровень зарплаты. 70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей.