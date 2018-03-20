Журналисты рассказали, как чиновники через подставных лиц получают контроль над предприятиями (видео)

"Фунты" в украинской политике - подставные лица, на чьи фамилии записаны активы власть имущих для того, чтобы не показывать их в декларациях и избежать претензий в незаконном обогащении.

Большая страна, которая каждый день генерирует огромные деньги. Но вместо налогов и пенсий эти деньги превращаются в особняки, авто, дорогие сумочки и зажигательные вечеринки для украинской элиты. Одно за другим появляются поколения младо-олигархов, которые неожиданно становятся мультимиллионерами.

Такие "фунты" (подставные лица, на чьи фамилии записаны активы чиновников) были в окружении Кучмы, Януковича, Ющенко, и сейчас такие "фунты" есть в окружении Порошенко. Они получают определенные преференции, загадочным образом выигрывают тендеры, говорится в сюжете программы "Секретные материалы" на телеканале 1+1.

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"Фунты" в украинской политике - подставные лица, на чьи фамилии записаны активы власть имущих для того, чтобы не показывать их в декларациях и избежать претензий в незаконном обогащении.

Эта система была уже в начале украинской независимости, но довел ее до идеала именно Янукович. Он за время своего "царствования" умудрился сделать "фунтом" даже богатейшего украинского миллиардера - Рината Ахметова, прокрутив таким образом сделку по выкупу компании "Укртелеком". "Ахметов в Лондонском суде рассказал, что покупал "Укртелеком" у Фирташа в интересах Януковича, и заплатить за эту компанию через счета Ахметова должен был именно Янукович", - говорится в сюжете "Секретных материалов".

Скандалы с оформлением огромных бизнес-империй на подставных лиц продолжаются и сейчас вокруг президента Петра Порошенко.

Кураторство бизнеса "по-новому" имеет мало общего с созданием адекватных условий для ведения коммерческой деятельности в стране, считают журналисты. "Система работает на основе создания бизнеса каких-либо проблем. Для того, чтобы эти проблемы были решены, когда бизнес обращается к власти, чтобы решить свою проблему, бизнесу предлагают заплатить взятку. Эту взятку - активами, недвижимостью, землей, акциями или деньгами - уговаривают заплатить подставному лицу - "фунту", - говорится в сюжете.

Журналисты считают, что правила игры современных "фунтов" несколько отличаются от тех, по которым действовала предыдущая власть.

Существующая вертикаль власти не платит своим "фунтам" за то, что они на себя принимают какие-то активы или проводят взятки. Зато, таким "шестеркам" помогают с карьерой.

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В сюжете отмечается, что украинские суды, как один из рычагов, на который регулярно давят провластные "решалы", стали токсичны для украинцев и бизнеса, что может оттолкнуть иностранных инвесторов.

По данным журналистов, система "фунтов" может выглядеть так. "Сверхприбыли оборонных заказов получают предприятия, аффилированные с давним товарищем президента, сегодня первым замом секретаря СНБО, а также владельцем бизнеса в Крыму и России - Олегом Свинарчуком-Гладковским. Троица Борис Ложкин, Алексей Филатов и Алексей Маловацкий могут влиять на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых и на решение "отреформованных" украинских судов", - говорится в сюжете "Секретных материалов".

Вопросы, которые бизнесу нужно решить в судах, решаются через "телефонное право" с Администрацией президента.

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