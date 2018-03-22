Режим таможенной переработки нужно серьезно усовершенствовать – народные депутаты

На прошлой неделе парламент расширил срок использования режима таможенной переработки для судостроения – с одного до двух лет.

Действие режима таможенной переработки могло бы давать Украине новые рабочие места, налоги и валютные поступления, а пока лишь становится причиной громких скандалов с ГФС.

На прошлой неделе парламент расширил срок использования режима таможенной переработки для судостроения – с одного до двух лет.

"Мы таким образом помогли судостроению – у них длительный цикл производства. Мы дали им возможность в течение двух лет использовать специальный режим таможенной переработки", – объяснила глава Комитета по налоговой и таможенной политике Верховной Рады, народный депутат Нина Южанина.

Но парламентарии сходятся в том, что сейчас в Украине режим таможенной переработки не используется в полной мере и его нужно законодательно усовершенствовать.

"Есть несколько проблем. К примеру, короткие сроки – в течение года после завоза сырье должно быть переработано и вывезено с территории Украины. Во многих отраслях с длительным циклом производства этого срока недостаточно – его нужно продлевать. Вопрос – продлевать или нет – создает коррупционные возможности для контролирующих органов", – объясняет глава подкомитета по таможенному делу и усовершенствованию Таможенного кодекса, народный депутат Татьяна Острикова.

По ее словам, есть проблемы и с валютным регулированием таможенной переработки. Но наиболее серьезный вопрос – это неоднозначное толкование режима Государственной фискальной службой.

"ГФС считает, что если компания завозит сырье по договору покупки-продажи – значит, она его импортировала, а не ввезла в режиме таможенной переработки. И, соответственно, насчитывает ей налоги. Последний наиболее скандальный случай – это ситуация вокруг компании «Филип Моррис", - вспоминает Татьяна Острикова.

По словам депутата, компания купила сырье по договору покупки-продажи, поскольку «договора про передачу сырья с целью дальнейшей переработки» не существует в международной практике. Да и законодательство Украины не содержит конкретных требований к договорам переработки.

"По международным контрактам есть уже сложившаяся практика – это договора покупки-продажи. А ГФС говорит: раз это договор покупки-продажи – вы не переработчик, а покупатель – соответственно, доплачивайте НДС, импортную пошлину и акциз на несколько сотен миллионов гривен. Подобные бюрократические барьеры делают невозможным использование режима таможенной переработки в Украине – сетует Татьяна Острикова.

Хотя, по ее словам, Украина могла бы этот режим использовать в полной мере – завозятся сырье или детали, осуществляется сборка или более глубинная переработка, вывозится готовый продукт.

"Это дополнительные рабочие места, зарплата, валютные поступления, налоги. Мы недавно приняли закон, которым расширили срок таможенной переработки для судостроения. Но нельзя выделять только одну отрасль. К примеру, у самолетостроения цикл производства также длительный. Нужно вносить не только точечные изменения, увеличивая срок использования режима, а системно подойти – чтобы режим таможенной переработки заработал на полную силу", – уверена народный депутат Татьяна Острикова.