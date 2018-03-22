ЕБРР и Евросоюз увеличат поддержку малого и среднего бизнеса в Грузии, Молдове и Украине

В том числе около 1,1 миллиарда евро будет предоставлено по программе EU4Business.

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Союз планируют расширить до 1,5 миллиарда евро программу поддержки малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства – Грузии, Молдове и Украине.

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Как говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН, около 1,1 миллиарда евро будет предоставлено по программе EU4Business.

"Мы рады объявить о расширении нашей программы доступа к финансированию для поддержки реформ, необходимых для функционирования углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли", – сказала заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению средств на сумму почти 12 миллиардов евро.

EU4Business - инициатива ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса в шести странах - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Осуществляется Европейским инвестбанком и Европейским банком реконструкции и развития.